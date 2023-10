Picazón en 5 partes del cuerpo: causas y desencadenantes

24vita Vivir saludablemente

de: Judith Brown

divide

Si sufres de picazón constante, es necesario explicar la causa. A menudo, detrás del picor se esconden diversas enfermedades.

El picor o picor persistentes puede resultar bastante incómodo para los afectados. A menudo no hay desencadenantes inofensivos detrás del sufrimiento. Dependiendo de en qué parte del cuerpo se presente, la picazón puede ser una señal de advertencia de diversas enfermedades y causas. Debe tomarse en serio esta indicación y, en caso de duda, hacer que un médico la revise.

Si te pica el cuerpo: cinco posibles lugares y causas de picazón

Si le pican los dedos de los pies, es posible que tenga pie de atleta. © Andrey Popov/Imago

El picor en la piel es el sistema de alarma del organismo y se produce cuando éste produce sustancias transmisoras como la histamina. La producción se ve estimulada, por ejemplo, por alergias, intolerancias o infecciones.

La picazón crónica que dura más de seis semanas puede indicar fuertes causas psicológicas o físicas y puede ocurrir en diferentes partes del cuerpo.

La picazón puede ser un síntoma de diversas enfermedades, incluidas alergias, enfermedades de la piel, infecciones por hongos, disfunción de la tiroides, enfermedades del hígado y los riñones, trastornos metabólicos, enfermedades nerviosas y deficiencias de vitaminas y minerales.

Además de la picazón, también pueden presentarse otros síntomas como enrojecimiento, ardor, hinchazón, supuración o pus, lo que requiere evaluación médica.

Dependiendo de en qué parte del cuerpo se produzca el picor, puede indicar diferentes desencadenantes.

La picazón en los ojos puede deberse a sequedad ocular o alergias, incluida la fiebre del heno, y requiere una evaluación médica para detectar inflamación.

La picazón en el cuero cabelludo puede ser causada por ciertos ingredientes de los productos para el cuidado del cabello, lavado excesivo o alergias y debe tratarse si se produce enrojecimiento, brotes o supuración.

La picazón en los pies y los dedos de los pies puede indicar pie de atleta, que puede ser diagnosticado por un dermatólogo y tratado con cremas adecuadas.

La picazón en las piernas puede ser causada por sequedad, afeitado o venas varicosas y requiere atención y examen médico para detectar venas varicosas.

La picazón en la zona genital y anal puede tener diversas causas, entre ellas infecciones por hongos, infecciones bacterianas o virales, cambios hormonales y el uso de antibióticos, acompañadas de síntomas como secreción, enrojecimiento e hinchazón que requieren atención médica.

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Picazón: diez alimentos que pueden provocarla Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Lamentablemente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.

Este artículo se creó con asistencia automatizada y la editora Judith Brown lo revisó cuidadosamente antes de su publicación.