¿Cuáles son los tres primeros síntomas que ocurrieron hace años?

24 vida salud

de: Natalie Hall con un pene

está dividido

Cualquiera puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero el riesgo aumenta con la edad. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Los estudios muestran síntomas que aparecen años antes.

La enfermedad de Alzheimer, una enfermedad cerebral crónica que afecta a más de 1,8 millones de personas en Alemania, es una enfermedad insidiosa y aún no se ha curado. Si bien el envejecimiento es un riesgo importante, las personas que sufren de depresión, falta de sueño y falta de educación también están en riesgo. Las lesiones graves en la cabeza, como las conmociones cerebrales repetidas, así como la pérdida de audición en la vejez pueden aumentar la probabilidad de desarrollar demencia. Incluso la exposición al polvo fino ahora se está discutiendo como un factor de riesgo, según Sociedad registrada para la iniciativa de investigación del Alzheimer

Las características de la enfermedad de Alzheimer son alteraciones en la memoria y la orientación, alteraciones del habla y limitaciones en el pensamiento y el juicio. La gravedad de los trastornos varía entre los infectados y aumenta en el curso de la enfermedad, tales como: Asociación Alemana de Alzheimer e. Quinto ilumina. Se ha vuelto cada vez más difícil para los afectados hacer frente a su vida diaria. En los estudios, los investigadores pudieron validar otros síntomas interesantes además de las dificultades cognitivas.

Señales de advertencia de la demencia de Alzheimer: no es solo la memoria la que puede dañarse desde el principio

Además de la memoria a largo plazo, la capacidad de manipular números podría ser un signo de la enfermedad de Alzheimer, según el estudio. © AndreyPopov / Imago

Los científicos dirigidos por Nol Swaddiwudhipong del Departamento de Neurociencias Clínicas del Hospital de la Universidad de Cambridge encontraron el Quédate Descubrió que los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer pueden desarrollarse hasta nueve años antes de un diagnóstico oficial. Los investigadores utilizaron datos del Biobanco de Gran Bretaña como base para los datos. Esto se basa en un gran estudio de larga duración que ha estado investigando desde 2006 cómo la predisposición genética y las influencias ambientales contribuyen al desarrollo de enfermedades como la demencia. Los datos no solo incluían información anónima sobre el estilo de vida de medio millón de británicos de entre 40 y 69 años. La base de datos también recopiló información de varias pruebas realizadas por sujetos de prueba, en las que se probaron áreas como la memoria, la resolución de problemas y los tiempos de reacción, entre otros. En promedio, las personas a las que se les diagnosticó la enfermedad de Alzheimer entre cinco y nueve años después obtuvieron puntajes más bajos en estas áreas que las personas que no tenían demencia.

No se pierda nada: puede encontrar todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Reconocer la demencia: Once síntomas pueden indicar la enfermedad Ver galería de fotos

Demencia de Alzheimer: los estudios muestran que las caídas y los problemas matemáticos también son signos tempranos

Lo que también es interesante es que los participantes del estudio que luego desarrollaron demencia de Alzheimer desarrollaron dificultades con el movimiento reactivo en comparación con las personas sanas, lo que provocó más caídas.

Demencia de Alzheimer: qué hay detrás La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica que afecta al cerebro. La enfermedad lleva el nombre del neurólogo alemán Alois Alzheimer (1864-1915), quien describió científicamente la enfermedad por primera vez en 1906. Como una de las 50 formas de demencia, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza, junto con la demencia vascular, la demencia frontotemporal y la demencia de Parkinson. —por la destrucción lentamente progresiva de las neuronas . Los depósitos de proteínas típicos de la enfermedad (placas amiloides y fibras tau) se pueden encontrar en los cerebros de los pacientes de Alzheimer. Asociación Alemana de Alzheimer e. Quinto

último Quédate sobre el dr. Lauren Hirsch Nicholas de la Universidad Johns Hopkins ha demostrado que la demencia de Alzheimer con déficit de memoria y percepción alterada del riesgo puede poner en riesgo el bienestar financiero de los pacientes. Las personas afectadas pueden tener dificultades para administrar sus finanzas durante varios años antes de que se les diagnostique. No se trata solo de problemas para calcular el cambio, pagar una compra, calcular propinas o comprender un extracto bancario. La persona también puede parecer ansiosa o cada vez más ansiosa cuando se trata de dinero.

Señales de advertencia de la demencia de Alzheimer: tres síntomas tempranos aparecieron hace años

Según estudios científicos, los siguientes síntomas pueden aparecer años antes del diagnóstico:

Dificultades cognitivas relacionadas con la memoria a largo plazo y problemas de memoria como recordar listas de números

Susceptibilidad a las caídas: Las personas a las que posteriormente se les diagnostica la enfermedad de Alzheimer muestran una mayor susceptibilidad a las caídas que las personas sanas.

problemas de aritmética, conteo y finanzas; Según el estudio, las facturas se pagan hasta seis años antes de que se diagnostique la enfermedad de Alzheimer, con un retraso medio de hasta 30 días.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.