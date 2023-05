Cinco alimentos comunes que son dañinos para el cerebro

24 vida enfermedades

La dieta juega un papel importante en la salud del cerebro. Ciertos alimentos pueden aumentar el riesgo de demencia.

Muchas personas temen la demencia a medida que envejecen. Todavía no existe un tratamiento que pueda detener la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia. Sin embargo, la detección temprana es importante. El riesgo de Alzheimer se puede leer desde el ojo, por ejemplo. La posible demencia también se puede detectar años antes con la ayuda de un análisis de sangre desarrollado por científicos. Además, todos pueden hacer algo por su cuenta para mantener su cerebro sano y prevenir trastornos neurológicos. Además del entrenamiento de la memoria y el ejercicio adecuado, la nutrición también juega un papel importante. Para no promover la demencia, se deben evitar ciertos alimentos que pueden dañar el cerebro.

Prevención de la demencia: cinco alimentos populares que dañan el cerebro

La comida afecta no solo al intestino y al sistema digestivo, sino también al cerebro. Los científicos también ven una fuerte conexión entre la dieta y la demencia. Los siguientes alimentos pueden dañar el cerebro y, por lo tanto, no se deben comer o se deben comer con poca frecuencia:

Bollería, dulces y platos preparados Hay una gran cantidad de azúcar en los alimentos altamente procesados. Esto puede causar inflamación en el cuerpo, incluido el cerebro, y causar daño a las células nerviosas. Comer dulces y bebidas azucaradas puede provocar la obstrucción de las arterias del cerebro. El azúcar de las frutas es más saludable. Sin embargo, esto también puede limitar el rendimiento del cerebro.

Hay una gran cantidad de azúcar en los alimentos altamente procesados. Esto puede causar inflamación en el cuerpo, incluido el cerebro, y causar daño a las células nerviosas. Comer dulces y bebidas azucaradas puede provocar la obstrucción de las arterias del cerebro. El azúcar de las frutas es más saludable. Sin embargo, esto también puede limitar el rendimiento del cerebro. comida frita Además de la comida chatarra, el consumo regular de alimentos fritos puede provocar daño cerebral. Ya sean hamburguesas, pizza o patatas fritas: estos productos contienen un alto porcentaje de las llamadas grasas trans, o ácidos grasos trans, que reducen el volumen cerebral. También contribuye al deterioro de las capacidades cognitivas. Aquellos que consumen muchos alimentos fritos también tienen un mayor riesgo de depresión.

Además de la comida chatarra, el consumo regular de alimentos fritos puede provocar daño cerebral. Ya sean hamburguesas, pizza o patatas fritas: estos productos contienen un alto porcentaje de las llamadas grasas trans, o ácidos grasos trans, que reducen el volumen cerebral. También contribuye al deterioro de las capacidades cognitivas. Aquellos que consumen muchos alimentos fritos también tienen un mayor riesgo de depresión. grasas animales Los conservantes, la sal y las grasas saturadas contribuyen a la inflamación del cuerpo y pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro. Estas sustancias se encuentran en grandes cantidades en las grasas animales. Por lo tanto, debe comer queso, salchichas, fiambres y carnes rojas rara vez o nunca si quiere hacer algo bueno para su cerebro y prevenir la demencia.

Los conservantes, la sal y las grasas saturadas contribuyen a la inflamación del cuerpo y pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro. Estas sustancias se encuentran en grandes cantidades en las grasas animales. Por lo tanto, debe comer queso, salchichas, fiambres y carnes rojas rara vez o nunca si quiere hacer algo bueno para su cerebro y prevenir la demencia. Alimentos con un índice glucémico alto Los carbohidratos no son malos por sí mismos. Sin embargo, también hay algunos que son algo poco saludables. Estos incluyen, por ejemplo, pan blanco, fideos de trigo y arroz blanco. Hacen que los niveles de azúcar en la sangre aumenten rápidamente y aumenten el riesgo de depresión. Para la prevención de la demencia, lo mejor es apoyarse en productos integrales. Contienen mucha fibra y hacen que el nivel de azúcar en la sangre aumente lentamente.

Los carbohidratos no son malos por sí mismos. Sin embargo, también hay algunos que son algo poco saludables. Estos incluyen, por ejemplo, pan blanco, fideos de trigo y arroz blanco. Hacen que los niveles de azúcar en la sangre aumenten rápidamente y aumenten el riesgo de depresión. Para la prevención de la demencia, lo mejor es apoyarse en productos integrales. Contienen mucha fibra y hacen que el nivel de azúcar en la sangre aumente lentamente. la comida picanteLa comida picante es buena con moderación. Sin embargo, el consumo regular de pimientos picantes, por ejemplo, puede afectar la cognición y provocar la pérdida de la memoria. El responsable de esto es la capsaicina contenida, una de las sustancias más calientes del mundo.

