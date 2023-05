Cualquiera que piense que Berlín ha fracasado no entiende la ciudad

Ya no siento nada de Alemania. Hace treinta días que estoy de viaje. Para varias investigaciones aún por completar este año. Florida, Caymans, luego Canadá. Ahora Argentina. La investigación en este país es considerada un fracaso internacional. Como roto.

A las personas no se les permite acceder a su dinero en Argentina, y las fotos de mujeres llorando frente a cajeros automáticos en la capital, Buenos Aires, se han vuelto virales en todo el mundo. 100 por ciento de inflación, auge del mercado negro; El dinero que se cambia en la calle es el doble que el que se recibe en las casas de cambio oficiales. Con una economía rota, políticos corruptos, este país no tiene futuro.

No sé cómo se supone que debe ser aquí, cómo será un país cuando todo termine. Pero estaba emocionado porque muchas veces tengo la sensación de que Alemania resultará como Argentina.

Tengo este sentimiento porque he estado observando de cerca a los conservadores de derecha a las fuerzas liberales en Alemania. El FDP grita en voz alta que debemos apegarnos a la moratoria de la deuda, la CDU quiere quemar nuestro medio ambiente en hornos de ganancias para salvar la economía, y la AfD ve a Alemania fracasar por todo, desde refugiados, vacunas, el déficit ruso. Suministro de gas. Esto no es nada nuevo para este “partido”, es una opinión. Lo que tiene en común con los demás es una necesidad constante de más crecimiento.

¿Alemania va a la baja en lo que respecta a los límites de velocidad?

Me siento con las rodillas en el pasto viendo los caballos de polo en este país fallido de Argentina. Nada de esto funciona. Hermosos caballos, con sus cuellos sudorosos sostenidos por jinetes emplumados, conducen a sus animales con voces agudas. Las lenguas cuelgan de las caras de los caballos y sus jinetes. Estoy sentado aquí al margen de esta cancha de polo mirando a la gente. Ayer todavía animaban a su equipo de fútbol, ​​orgullosos en las plazas del mercado con lágrimas en los ojos. a tu propio país.

Este país ha fracasado en todos los sentidos, pero la gente aquí vive. tu vives sin ningún miedo. Diferente de lo que los profetas de la fatalidad en Alemania nos harían creer.

Y me pregunto, aquí al margen, qué nos dice eso sobre nuestro propio miedo al fracaso. Como país, como economía, como alemanes.

Hay ex editores de “BUILD”, periodistas que escriben para el Mundo, ah, y ahora casi todas las publicaciones. Que ven la solución en sus demandas populistas. Dicen que si introducimos límites de velocidad, gravamos a los ricos, imponemos un impuesto a la herencia, abolimos la energía nuclear, frenamos la renta, fracasaremos como pueblo, como país, como potencia económica.

La oposición de los medios es a menudo contra el alivio social. Contra la seguridad y el bienestar de la mayoría. Después de todo, es una promesa vacía contra el fracaso. Las promesas liberales vacías evitarán el fracaso. ¿Qué nos dice eso acerca de esas personas? ¿Qué están tratando de explicarnos y por qué necesitan saber cuál es la conclusión correcta?

Berlín no falla, simplemente funciona de otra manera

Mi ciudad natal, Berlín, se describe regularmente como un fracaso, nada puede lograrlo, esta ciudad. No hay estacionamiento, y ahora hay bicicletas, se dice. Las oficinas de distrito no funcionan, los impuestos se desperdician, las obras de construcción tardan una eternidad y la BVG es solo para divertirse en Twitter. Berlín como símbolo del fracaso de la vida.

Aquellos que acusan a la ciudad de fracaso, a menudo usan los estándares de su propia patria. El hecho de que tres líneas de autobús compongan la red de transporte público en este país de origen, y la oficina del distrito trabaje allí con dos empleados, no significa que Berlín sea un fracaso. Porque las cosas no funcionan como en casa.

Berlín trabaja. La gente vive aquí. Así funciona Argentina, Buenos Aires. Los críticos del fracaso en este país son aquellos que usan la brecha de pobreza de Alemania como una prisa para recortar la sociedad. Es la gente que vive bien la que critica al gobierno. Aquí también, al margen de la cancha de polo, me encuentro con gente que tiene mucho dinero. Me explican por qué fracasó Argentina y por qué estuvo mal. Me explican que cuando las familias se ven obligadas a dormir en las calles de la capital, el crimen explota y la gente se empobrece. Sin embargo, son amables y me explican.

Pienso, aquí al borde de esta cancha de polo, Alemania puede volver a fallar, para que entienda que la vida sigue aunque nada funcione.

Más columnas de Thilo Mishke: