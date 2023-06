Cuando el autoritarismo no es un problema

“The Times They Are a-Changin'”: esta canción de Bob Dylan compara las circunstancias de la Copa del Mundo y la mecánica del fútbol masculino, a saber, Argentina 1978 y Qatar 2022. De un mundo de fútbol a un estado árabe del desierto donde se reunió la Copa. un día en el otoño de 1977. Algunos fanáticos del fútbol no podrían haberlo adivinado. Un predicador protestante había llamado a su apartamento de Ludwigshafen y un profesor de radio de Maguncia, un profesor de educación religiosa y un estudiante de ciencias sociales aceptaron su invitación. La pregunta central era cómo crear publicidad regional para llamar la atención sobre los abusos a los derechos humanos en Argentina, el país anfitrión de la Copa del Mundo de 1978.

En 1976, los militares dirigidos por el General de Ejército Jorge Rafael Videla dieron un golpe de Estado; En ese momento, el país estaba profundamente endeudado y desgarrado por un violento conflicto político. Inmediatamente comenzó una persecución sistemática de contramanifestantes y manifestantes. Muchos fueron torturados y brutalmente asesinados en prisiones y cámaras de tortura, desaparecidos o arrojados desde aviones al Río de la Plata. Desde abril de 1977, muchas madres protestan todos los miércoles en la plaza frente al Palacio Presidencial porque sus hijos están desaparecidos. La protesta por los desaparecidos fue pacífica y pronto se hizo conocida y respetada no sólo a nivel nacional sino también internacional.

En el mismo año, el Ejército Rojo (RAF) comenzó el “Otoño alemán”, la fase más oscura del período de posguerra en Alemania Occidental. Hubo señales y acontecimientos esperanzadores en el sur de Europa con la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974, que anunció el fin de la dictadura, y la muerte del caudillo español Francisco Franco un año después, seguida de un cambio cauteloso en la constitución. Monarquía. En 1976, Italia llegó al final del “Compromiso histórico”, una coalición gobernante de demócratas cristianos y comunistas.

Lo contrario sucedió en América del Sur en esta década. Con el apoyo de la CIA y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, el presidente chileno Salvador Allende, elegido libremente, fue derrocado en 1973. Tres años después, en Argentina, el ejército de Videla derrocó al débil gobierno de Isabel Perón y comenzó a sembrar el terror entre la población.

Entre los perseguidos por la junta se encontraban extranjeros, entre ellos 35 alemanes, anunció en su momento el Foreign Office a través de la ministra de Estado Hildegard Hamm-Brucher. Algunos fueron puestos en libertad, otros fueron encarcelados. Un nombre se destacó entre los medios alemanes, que no informaron ampliamente sobre lo que estaba sucediendo en Argentina. Elisabeth Gassmann, una estudiante de sociología de Tübingen que luchó por crear una sociedad socialista antiautoritaria, llegó a Argentina vía Chile en 1969. Después del golpe de Estado de 1976, se dio cuenta de que a partir de ahora se jugaba la vida. Finalmente fue arrestado e inicialmente intercambiado, pero luego brutalmente asesinado por los gobernantes militares el 24 de mayo de 1977.

Su muerte podría haberse evitado si la selección alemana hubiera rechazado la invitación de la FA Argentina a un partido amistoso un año antes del inicio del Mundial para presionar al régimen argentino. Pero ni la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) ni el gobierno federal social-liberal consideraron esto. El juego tuvo lugar dos semanas después del asesinato de Gasman. Algunos jugadores que se enteraron se preocuparon después, especialmente el entonces portero suplente Seb Meyer, quien dijo que podría haber salvado la vida de la mujer si hubiera sabido más y actuado en consecuencia.

Por el contrario, el público alemán conocía las deficiencias de Qatar mucho antes de que comenzara la controvertida Copa del Mundo de 2022. La falta de democracia, la discriminación contra las mujeres y el desconocimiento de la diversidad, así como el mal trato de los trabajadores en las obras de construcción durante los preparativos de los nuevos estadios, todo esto ha provocado la indignación y la protesta de muchos. En lugares y medios. Esto también se debió al hecho de que la estructura de los medios había cambiado radicalmente desde la década de 1970. A fines de la década de 1970, solo unos pocos periódicos nacionales informaban sobre la situación política y económica de Argentina de vez en cuando, y Qatar ha sido criticado desde que se adjudicó la Copa del Mundo. Para gran disgusto de funcionarios y exfutbolistas influyentes como Franz Beckenbauer, que “nunca vio un solo esclavo en Qatar”.

Como antes del Mundial de 1978, esta vez no hubo comentarios bochornosos de los jugadores nacionales. En ese momento, Berti Vogts dijo: Argentina es un país de orden. No vi un solo preso político. Rolf Rassmann quería ser “neutral” y Rainer Bonhoff dijo: “En Rusia prevalecen condiciones similares”. El seleccionador nacional Helmut Schön practicó la diplomacia: “No vemos una dictadura absoluta. Sólo había unos pocos puntos brillantes. Rudy Karkus vio esto como “deprimente” y Herbert Newman exigió que no se silenciara la situación. El más consistente fue Seb Meyer, quien declaró que “no le daría la mano al general y escondería mis manos detrás de mi espalda”. Eso fue lo que pasó después de la final, cuando Argentina perdió en un juego cuestionable ante Holanda, que se negó a quitarle las medallas de plata de las sucias manos de las generales.

La DFB y sus jugadores no tenían nada en qué pensar después de la temprana derrota ante Austria. Un punto bajo fue cuando el famoso nazi y ex piloto de la Wehrmacht, Hans-Ulrich Rudel, fue recibido en el hotel del equipo alemán en Askochinga por el presidente de la DFB, Hermann Neuberger. Una visita tan escandalosa también se debió al hecho de que muchos nazis en Argentina, Paraguay y Chile se escondieron después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte sin ser detectados. Personas valientes como Pete y Serge Klarsfeld solo pudieron encontrar criminales nazis en casos aislados.

Cuatro participantes en la reunión de Ludwigshafen se separaron resignados y nunca se reunieron. Excepto por un pequeño volumen de Rowohlt y algunos artículos críticos del Frankfurter Rundschau, no había nada sobre la mesa. Apelar a futbolistas conocidos en la región no significa nada sin el apoyo de la prensa en el lugar. La falta de apoyo de otras publicaciones y medios alternativos estuvo presente en el caso de Qatar desde el principio. Antes de Qatar, nadie hubiera pensado en una cantante pop y jugadores nacionales dando una canción mundialista conjunta al estilo “Buenos días Argentina”, como sucedió en 1978.

“¡Boicot a Qatar!” por Dietrich Schulz-Marmeling y Bernd-M. Publicó el volumen. Beyer ha criticado ampliamente la asignación y la preparación para la Copa del Mundo de 2022. Aunque ninguno de los países participantes se ha alejado de la competencia esta vez, el entusiasmo es mucho más bajo de lo habitual, incluso moderado. Desafortunadamente, antes de la Copa del Mundo de 1978, aún no existían las condiciones para crear conciencia sobre el problema de manera amplia, y las protestas de los fanáticos en los estadios de la Bundesliga habrían sido impensables.