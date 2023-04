Cómo una primera victoria en MotoGP para VR46 está arruinando el legado de Valentino Rossi

(Motorsport-Total.com) – Valentino Rossi descubrió las carreras al conducir un vehículo con ruedas una vez en las calles de Dauvlia. Jugaba con sus amigos, bromeaba y siempre estaba ansioso por ganar. La idea de la competencia, que luego se convirtió en su marca registrada, ya era un niño.

El equipo VR46 de Valentino Rossi también es ahora el equipo ganador en la categoría de MotoGP.

Como un deporte, el joven Rossi subió al escenario del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1996. Continuó montando por diversión, llevando a sus amigos a carreras y convirtiendo los terrenos de su “tribu Chihuahua” en un patio de recreo.

Por diversión, Rossi ganó una y otra vez. Se convirtió en campeón mundial de 125cc y 250cc, pasó a la categoría de 500cc y solo quería divertirse. Bromeaba con compañeros y rivales. Después de tres títulos mundiales, dejó Honda, el mayor fabricante de motocicletas del mundo, para demostrar que el éxito no es la máquina, sino el piloto. Se mudó a Yamaha, donde continuó ganando carreras y ganando más títulos mundiales.

Rossi abandona el campeonato mundial de motociclismo en Valencia en noviembre de 2021, un cuarto de siglo después de que disfrutó de las carreras como un niño y dejó un legado que pocos pueden igualar.

Sin embargo, antes de terminar uno de los capítulos más brillantes y exitosos del deporte, Rossi plantó una semilla en la forma de su propio equipo de MotoGP. El VR46 Racing Team es el fruto de la VR46 Riders Academy en Dhauliya. Es una continuación de lo que comenzó como un deporte para Rosie en las calles de su ciudad natal.

En la segunda temporada de MotoGP de VR46, la cantidad de temporadas que le ha llevado como piloto en todas las clases para ganar un título mundial, los resultados excepcionales del equipo llevan el sello del verdadero Rossi. Llevan el sello de un joven que ganó títulos mundiales por diversión y ahora, a través de los jóvenes pilotos de la academia, mantienen vivo más que nunca su legado.

Si la conquista del título de “Pecco” Bagnaia o las victorias de Franco Morbidelli destacaron el trabajo de la academia, la victoria de Marco Pescechi el pasado domingo en Termas de Rio Hondo confirma el programa iniciado en 2014.

“No puedo imaginar algo así”, dijo Bezzecchi después de su primera victoria en MotoGP. “Tenía todo tipo de cosas en mente, pero nunca pensé en algo así. Para ser honesto, estoy muy feliz por el equipo. Porque sin ellos, sin ‘Wale’ y sin la academia, no existiría”. . Es posible.”

Termas de Rio Hondo 2023: Marco Pescechi y VR46 celebran su primera victoria en MotoGP “La idea de la academia nació en 2013, cuando dos jóvenes ciclistas fueron al gimnasio con ‘Vale’ a entrenar”, recuerda el director del equipo VR46 y mejor amigo de Rossi, Alessio “Usio” Salucci. Según “Uccio”, Rossi “les dio algunos consejos a estos jóvenes pilotos y les ayudó en algunas cosas, nada importante”.

“Un día”, continúa “Uchio”, “Franco me pidió [Morbidelli]No pudo encontrar una marca patrocinadora que lo ayudara a encontrar un mono. Yo lo ayudé allí. Entonces me pregunté si sería buena idea tomarlo en serio y fundar una academia. Hablé con Wale y me volvió a preguntar: ‘¿Quieres trabajar en eso?’ Así empezó todo.

La VR46 Riders Academy se inauguró en 2014 y Morbitelli fue su primer alumno. Le siguieron jóvenes talentos italianos, algunos que tuvieron un gran éxito, como Bagnaia, y otros que fracasaron, como Romano Fenati.

Una vez que se creó la Academia, el programa se expandió para incluir un grupo dedicado en el mundo. El VR46 compitió primero en Moto3 y luego en Moto2. El equipo compite en la categoría reina desde el año pasado.

Menos de dos años después de debutar en la categoría reina, el equipo de Dauvlia ha logrado su mayor éxito hasta el momento: su primera victoria con Bessechci el pasado domingo en el Gran Premio de Argentina.

La afición de Rossi sigue peregrinando a los circuitos de MotoGP incluso después de su retirada La receta de la Academia para el éxito es bastante simple. Centrándonos en divertirnos sin preocuparnos de nada más. Los conductores trabajan, entrenan y compiten entre sí. Escuchan los consejos de Rosie y se desafían mutuamente. Hay peleas y peleas constantes, siempre más rápido que el otro. Con todo esto, un equipo de profesionales de confianza se encarga de todo lo demás: ofertas, comida, viajes, eventos. READ El Campeonato Mundial de Rally habla de volver a Argentina en 2023

En una entrevista reciente, Luca Marini, miembro de la Academia VR46, piloto habitual de VR46 en la categoría de MotoGP y medio hermano de Rossi, explicó cómo los jóvenes pilotos aprenden y crecen a través de la competición. “Veo ‘trabajo’ en la finca, donde él es el más fuerte después de mí”, se rió Marini. “Luchar contra él siempre vale la pena, es muy interesante. Tiene un poco más que otros pilotos. Cuando peleas contra él, puedes sentirlo”.

“Siempre fui el más rápido de ellos [auf der Ranch]. Siempre conduzco ‘con trabajo’. Peleamos y él siempre trata de pegarme. Tiene algunos trucos mejores que otros. Puedes aprender mucho de él. A pesar de su edad, siempre va un poco por delante de los demás”, insiste Marini, que consiguió su primer resultado entre los 3 primeros como piloto de MotoGP el pasado sábado en el sprint de Termas de Río Hondo.

En Termas el sábado, Marco Bessecchi y Luca Marini terminaron entre los 3 primeros. Morbidelli, primer egresado de la Academia VR46, explica el secreto del buen humor entre los conductores y cómo se desarrollan en su trabajo: “Siempre nos peleamos mucho, pero al mismo tiempo somos buenos amigos. No hay nada y somos muy abiertos entre nosotros. No tenemos miedo de decirlo. Somos un gran equipo. Está en la pista, nuestro rendimiento y cómo luchamos”.

Otro secreto es la profesionalización de la cantera y del equipo, que siempre ha tenido un denominador común: ocupar los puestos clave con la gente de mayor confianza de Rossi. El mejor amigo de Rosie, “Uzio”, es el “jefe”. Pero con él, la empresa VR46 está dirigida por gente que siempre ha trabajado con Rossi.

Marco Pescechi, Alessio “Usio” Salucci, Valentino Rossi, Pablo Nieto, Luca Marini El director del equipo es Pablo Nieto. Hijo de Angel Nieto, el italiano es amigo de Rossi desde su debut mundialista, desarrollando un gran vínculo con él durante las vueltas y los veranos en Ibiza. Matteo Flamigni, ingeniero de datos de la moto n.º 46 de Rossi en Yamaha y Ducati durante muchos años, es el director del equipo de Bessecchi. El último director del equipo de Rossi, David Muñoz, ahora se desempeña en esa capacidad para Marini. READ Racha de 36 partidos sin perder: Argentina encaminada

El entrenador Italio Gaviria fue primero con VR46 en la categoría de Moto3 y luego, de 2019 a 2021, entrenador del propio Rossi. El Jefe de Comunicaciones Paul Beltrán fue visto por Rossi durante su temporada de despedida en RNF. Ahora trabaja para Marini. Dario Tesio, Head of Hospitality, y Mighelone Quarenghi, Chef del equipo VR46, también son aquellos con quienes Rossi ha trabajado durante su larga carrera en la Copa del Mundo.

Por último, pero no menos importante, todos los miembros de la Academia y VR46 muestran una devoción y lealtad ilimitadas hacia Rosie. Lo admiran y lo respetan mucho y trabajan incansablemente por su éxito. De hecho, el 80 por ciento del actual equipo VR46 de MotoGP está formado por personas que han progresado con el equipo en las categorías de Moto3 y Moto2 y/o trabajado con Rossi durante su carrera deportiva.

Morbitelli, Marini, “Ussio”, Flamigny, Bagnaia, Bessecchi en Moto3 Park Fermi Tras la carrera de Moto3 del pasado domingo en Termas de Rio Hondo, se puede ver un ejemplo de unidad y lealtad dentro de la academia.

Andrea Migno, miembro de la Academia VR46 pero no ciclista a tiempo completo este año, reemplazó al lesionado Lorenzo Phelan en el equipo CIP. El italiano subió directamente al escenario. Sus primeros benefactores en Parc Ferme fueron Bagnaia, Marini, Bessecchi, Morbidelli, Flamigny, “Usio” y compañía. Rossi subió la foto a una historia en sus canales de redes sociales.

Me viene a la mente una foto de Bessechchi en el escenario con la camiseta de la selección argentina de fútbol el domingo pasado. Fue un tributo a la victoria de Rossi en la misma pista en 2015.

“El Doctor” celebró su victoria en el escenario vistiendo la camiseta de su admirador Diego Armando Maradona. En ese momento, Rossi cantó “Mamá, ho visto Maradona”, la canción que le cantaron sus allegados en Valencia en 2021, cuando estaba en el palco con motivo de su retiro.