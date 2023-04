Aeropuerto Residencial – Mucha gente sin hogar en Buenos Aires

En el aeropuerto Jorge Perry de Buenos Aires, la capital de Argentina, hay mucha gente, pero no vuelan a ningún lado. Tú vives aquí.

Laura Cardoso, indigente: “Últimamente viene más gente aquí. Sobre todo por la noche, cuando está lleno aquí, en comparación con la medianoche, ahora hay menos. Porque están durmiendo aquí, venimos aquí, déjalo pasar. Hace frío afuera”.

Roxana Silva tiene una pensión de 200 euros al mes: “Si pago el alquiler, no tengo nada para comer. Si quiero comer, tengo que vivir en la calle”.

Mirta Lanuara no se quedó mucho tiempo aquí: “Cuando llegué era de noche y todos dormían. Me sorprendió que tanta gente durmiera aquí”.

Desde 2019, la cantidad de personas sin hogar en Buenos Aires ha aumentado en un 30 por ciento.

Muchos han decidido irse del país. Elizabeth Barraza tiene una hija en Francia. Ella dice: “Me voy a Francia, voy a conseguir un trabajo allí, me voy de aquí, es muy difícil, entonces es muy difícil para mí, mi salario no es suficiente. Aunque ha aumentado, es no es suficiente, porque la inflación es demasiado alta”.

Y dicen los encargados del aeropuerto que bajo ningún concepto deben llegar los sin techo, pues hay que garantizar la operatividad de los pasajeros. Y no podían desalojar a la gente. ¿Adónde deberían ir?