¿Cuándo haces ejercicio para prolongar tu vida?

También debes adaptar tu tiempo de entrenamiento a las temperaturas exteriores. © imago

¿Es la mañana el mejor momento para hacer ejercicio? Los resultados de un estudio realizado en Australia muestran cuándo una sesión de entrenamiento es la más saludable.

Los atletas recreativos suelen tener un “momento favorito” cuando se ponen las zapatillas para correr, andan en bicicleta o comienzan a entrenar en casa. Esto está fuertemente influenciado por el tiempo disponible en la vida diaria. Pero tu estado físico diario también determina cuándo puedes recuperarte mejor. Nuestro reloj interno, o cronotipo, es fundamental para nuestro desempeño. Si quieres levantarte temprano y sentirte en forma inmediatamente, debes aprovechar este tiempo para entrenar. Para las personas que trabajan hasta altas horas de la noche y tienden a ser más activas por la noche, la última parte del día es mejor, según la empresa. DE ACUERDO.

Aún hay poco conocimiento científico respecto al momento ideal para hacer ejercicio. Los investigadores australianos querían cambiar eso. Equipo sobre el Dr. Angelo Sabaj, fisiólogo del ejercicio de la Universidad de Sydney, examinó cómo el tiempo de ejercicio afectaba la salud de los participantes del estudio con sobrepeso.

Cualquiera que haga ejercicio después de las 6 de la tarde reduce el riesgo de sufrir un infarto

Los científicos basaron su estudio en datos de salud de unas 30.000 personas. Los patrones de movimiento de las personas se registraron y almacenaron mediante dispositivos móviles. El resultado fue claro: “La actividad física por la noche proporciona mayores beneficios para la salud de las personas con obesidad”. dice un comunicado de prensa de la Universidad de Sydney.

Continúa diciendo que aquellos que realizaron la mayor parte de su actividad física de moderada a vigorosa en forma de ejercicio de resistencia (el tipo de ejercicio que aumenta el ritmo cardíaco y nos deja sin aliento) entre las 6 de la tarde y la medianoche tenían el riesgo más bajo de cáncer. . Muerte prematura y muerte por enfermedades cardiovasculares. “No diferenciamos en el tipo de actividad que registrábamos, podía ser desde caminar rápido hasta subir escaleras, pero también (…) ejercicios como correr, trabajo profesional o incluso limpieza enérgica de la casa”, dice el doctor. Matthew Ahmadi, becario postdoctoral de la Fundación Nacional del Corazón en el Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney, fue citado en el comunicado de prensa de la universidad.

Las personas obesas pueden beneficiarse enormemente del ejercicio posterior

“El ejercicio no es de ninguna manera la única solución a la crisis de obesidad (en Australia), pero este estudio sugiere que las personas que pueden programar su actividad durante momentos específicos del día pueden compensar mejor algunos de estos riesgos para la salud”, señala el estudio. dice. Líder Angelo Sabbaj.

“Aunque todavía necesitamos más investigación para establecer relaciones causales, este estudio sugiere que el momento del ejercicio puede ser una parte importante de futuras recomendaciones de tratamiento para la obesidad y la diabetes tipo 2, así como de la atención sanitaria en general”, afirma el profesor Emanuel. Stamatakis, también autor del estudio.

Más información sobre el estudio “Momento de realizar actividad física de moderada a vigorosa, mortalidad, enfermedades cardiovasculares y enfermedades microvasculares en adultos con obesidad“ fecha de lanzamiento: 10 de abril de 2024 publicado En la revista especializada Cuidado de la diabetes Dominio: Casi 30.000 participantes en el estudio Autores del estudio: Un equipo de investigación australiano dirigido por Angelo Sabaj de Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico.