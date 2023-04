Cuando la demencia altera la personalidad: cinco síntomas típicos

24 vida enfermedades

Mientras que la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un deterioro creciente de la memoria, la demencia frontotemporal se caracteriza por un cambio en la personalidad. Cinco importantes síntomas conductuales.

Entre los 50 tipos diferentes de demencia, la llamada demencia frontotemporal (DFT) es una forma bastante rara, que resulta de la pérdida de neuronas en la región frontal y temporal del cerebro, el lóbulo frontal (lóbulo frontal). lóbulo temporal (lóbulo temporal). Este tipo de demencia llamó la atención a través del conocido actor estadounidense Bruce Willis. La causa de la muerte celular es en gran parte desconocida. Iniciativa de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer e. Quinto mencionado. En algunos casos, la demencia frontotemporal, también conocida como “enfermedad de Pick” o “enfermedad de Pick”, es causada por cambios en la composición genética. La recurrencia de la enfermedad se observó dentro de la familia. La enfermedad metabólica también debe considerarse un factor de riesgo. Casi todos los pacientes muestran cambios en la personalidad y el comportamiento interpersonal en una etapa temprana Asociación Alemana de Alzheimer e. Quinto

Cuando la demencia altera la personalidad: cinco síntomas precoces típicos

Los primeros síntomas de la demencia frontotemporal pueden aparecer a una edad temprana, antes de los 30 años. Los afectados se destacan porque de repente muestran un comportamiento agresivo y sin tacto. © Vadim Guzhva / Imago

Quizás la razón de la alteración de la personalidad y el comportamiento en la demencia frontotemporal pueda explicarse por el hecho de que los lóbulos frontal y temporal afectados controlan la emoción y el comportamiento social, entre otras cosas. Los primeros síntomas visibles de la demencia frontotemporal incluyen:

pérdida de empatía

Indiferencia e indiferencia

Limpieza, también sexual

Comportamiento agresivo, irritable e inapropiado.

tacto

Algunos pacientes también muestran alteraciones pronunciadas del lenguaje, especialmente trastornos de descubrimiento de palabras. Al igual que con la enfermedad de Alzheimer, la memoria solo se ve afectada a medida que avanza la demencia frontotemporal.

La demencia frontotemporal suele comenzar mucho antes que la enfermedad de Alzheimer, de media entre los 50 y los 60 años. Los más jóvenes desarrollan la enfermedad antes de los 30 años, pero algunos no la desarrollan hasta los 60.

Demencia: cómo los síntomas de la demencia frontotemporal afectan a los miembros de la familia

Ya sea la demencia de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia de Parkinson o la demencia frontotemporal, la enfermedad siempre es un gran desafío y una carga para los familiares. La persona que una vez conociste cambia cada vez más con el tiempo. Vivir con alguien con demencia frontotemporal es particularmente difícil para los familiares debido al comportamiento restringido, la agresividad y la imprevisibilidad de los síntomas. La falta de empatía y el creciente desinterés por los familiares y amigos, tal como son, suele ser difícil de soportar. Asociación Alemana de Alzheimer e. Quinto Sepa por experiencia con los afectados.

Cuando la demencia cambia de personalidad: diagnosticar la demencia frontotemporal es un desafío

El diagnóstico de la demencia frontotemporal puede ser difícil. Otras enfermedades como la manía, la esquizofrenia, el alcoholismo o la depresión a menudo se sospechan debido a los problemas de conducta y los cambios de personalidad evidentes.

Es importante que los afectados cuenten con un médico de su lado, incluidos los familiares, que haga un diagnóstico muy certero según el principio de exclusión. La información importante y crucial puede surgir de las conversaciones con las personas cercanas a usted. Pruebas simples como la Mini-Mental State Test, la Watch Test y la DemTect Test pueden mostrar si la demencia es posible. La prueba del Inventario de comportamiento frontal se desarrolló específicamente para el diagnóstico de la demencia frontotemporal. También puede haber otras personas en la familia que tengan FTD, en cuyo caso las pruebas genéticas pueden simplificar el diagnóstico.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.