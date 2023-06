¿Cuándo puede esperar Android 14 en su teléfono inteligente Galaxy?

En este artículo, le resumimos cuándo los propietarios de diferentes modelos de Samsung Galaxy pueden esperar actualizar a Android 14.

Android 14 beta 3 ya está disponible y el sistema operativo está a punto de ser lanzado. Samsung utilizará Android 14 como base para la próxima actualización de One UI 6.0 y luego lo pondrá a disposición de sus dispositivos.

UI 6.0 podría lanzarse a finales de año, Sospechosos de “SamMobile”. Si bien Samsung aún no ha hecho ningún anuncio oficial sobre la disponibilidad de One UI 6.0, la línea de tiempo de One UI 5.0 del año pasado sugiere cómo se desarrollarán las cosas en 2023.

Android 14 para dispositivos Samsung Galaxy: así es como se vería la línea de tiempo



Android 14 estará disponible pronto para dispositivos Galaxy.

Foto: CHIP/Marcus lucha

Lo primero es lo primero, Samsung podría anunciar un programa beta One UI 6.0 y lanzarlo en agosto o septiembre. Los propietarios de la serie insignia Galaxy S23 probablemente serán los primeros en recibir una invitación para la versión beta, sospecha SamMobile.

Mientras la compañía está trabajando en One UI 6.0 para la serie S23, Samsung podría agregar más dispositivos a la versión beta, incluidos los teléfonos inteligentes plegables, la serie Galaxy S22 y posiblemente incluso el Galaxy A53, también sospecha SamMobile.

La primera actualización pública de Android 14 para la serie insignia Galaxy S23 puede lanzarse en octubre de 2023. El Galaxy S22 puede recibir la actualización pública One UI 6.0 en noviembre, y otros dispositivos que participaron en el programa beta de Android 14 podrían recibir la actualización antes el final del año.

