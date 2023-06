Pokémon Go tiene que volver a compensar sus fallidas promesas de incursión

09/06/2023 a las 19:30 de susana marrón –

No hubo las cantidades prometidas de Candy XL en Pokémon Go a través de Crypto Raids con Crypto Mewtwo, en el evento Water Festival 2023, la brillante posibilidad de Tobutz, Mesprit y Selfe disminuye si participas en combate a través de un pase de incursión de larga distancia. , y sin querer. Los desarrolladores de Pokémon Go tienen que mejorar y prometer una compensación.

En cuanto a las incursiones de Pokémon Go, los desarrolladores de Niantic informaron dos problemas en los últimos días, lo que llevó a los creadores del juego de caza de monstruos de bolsillo a prometer compensar a los jugadores afectados. El primer balance es sobre Incursiones con Crypto Mewtwoque estuvo disponible durante el fin de semana durante el evento Shadows Rising de Pokémon Go. Parece que los entrenadores que derrotaron con éxito la batalla de Crypto Mewtwo no recibieron el bono XL Candy prometido. Es por eso que la gente de Niantic prometió el lunes 5 de junio de 2023 que los Entrenadores tendrán 10, 20 o 30 XL Candy para el final de la semana (que es aproximadamente ahora) según la cantidad de Mewtwo Crypto Raids jugados. Esto sucede automáticamente, por lo que no tiene que hacer nada al respecto. Error con el modificador de brillo Selfe, Mesprit y Tobutz Los entrenadores de Pokémon Go notaron relativamente poco después del inicio del Festival del Agua: Semana de la Playa que la tasa de brillo de los legendarios capturados parecía disminuir después de que se completó la incursión de larga distancia. En lugar de presentarse a la 1:20 habitual, Mesprit, Tobutz y Selfe aparecieron en forma brillante en la reunión de bonificación a la 1:125. Obviamente, esto fue un error, admiten los desarrolladores de Niantic. Como compensación, no solo hay pases de incursión de larga distancia para aquellos que usaron pases de incursión de larga distancia en las incursiones, sino también un evento de canje que se llevará a cabo el domingo 11 de junio de 2023, el día después del Día de la Comunidad con Spleen.







Esto aparece entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. hora local El trío del lago está de vuelta en las incursiones. Todos los jugadores pueden jugar hasta 15 incursiones remotas por día desde el 10 de junio de 2023 a las 00:00 CEST hasta el 11 de junio de 2023 a las 23:59 CET; por lo general, son posibles más de diez incursiones. Recuerda que solo Mesprit aparece en Europa, para Selfe necesitas obtener una invitación de incursión de larga distancia desde Asia Pacífico, para Tobutz de las Américas o Groenlandia.

