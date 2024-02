¿Cuántas veces debes tomar té a la semana?

24vita proteccion

Los alimentos y bebidas que bebe tienen un impacto en su riesgo de sufrir un derrame cerebral. Beba té con regularidad para prevenirlo.

Para protegerse de un derrame cerebral, debe observar su estilo de vida y sus hábitos. Porque según Fundación Alemana de Ayuda al Accidente Cerebrovascular Usted puede influir en su riesgo de sufrir un derrame cerebral. Por ejemplo, se recomienda hacer ejercicio con frecuencia, beber alcohol con moderación, dejar de fumar y, si se tiene sobrepeso, adelgazar. También debes beber té con regularidad, ya que esto también puede reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral.

Prevención de accidentes cerebrovasculares y longevidad: beba té tres veces por semana

Los bebedores habituales de té tienen un menor riesgo de sufrir un derrame cerebral. © Zoonar.com/Maren Invierno/IMAGO

Se puede beber té habitualmente, especialmente té verde, según un artículo de la revista especializada Revista europea de cardiología preventiva. publicado Estancia Con la participación de más de 100.000 participantes de China para reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y diversas causas de muerte.

Los investigadores dividieron a los participantes que estudiaron durante siete años en dos grupos: bebedores de té habituales (al menos tres veces por semana) y bebedores de té irregulares. Según los resultados, los científicos pudieron identificar ciertos efectos.

Los bebedores habituales de té finalmente mostraron un 20 por ciento menos de posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares en comparación con aquellos que rara vez bebían té.

Los bebedores habituales de té tenían un 22 por ciento menos de probabilidades de morir de un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

La tasa de mortalidad en el grupo de bebedores habituales de té fue un 15 por ciento menor en comparación con el grupo de control.

Los efectos positivos para la salud fueron más pronunciados para el té verde que para el té negro porque el té verde contiene más polifenoles que promueven la salud.

Las hojas de té contienen antioxidantes que reducen la inflamación y, por tanto, ayudan a prevenir enfermedades.

El estudio sugiere que beber té con regularidad puede prolongar la vida y estima que los bebedores habituales de té tienen una esperanza de vida más larga.

Sin embargo, los resultados pueden verse afectados por los diferentes hábitos de consumo de té y el consumo de otros alimentos o bebidas ricos en flavonoides en diferentes regiones.

Cabe señalar que los beneficios del té para la salud pueden ser diferentes en el mundo occidental, ya que el té negro es más popular aquí y a menudo se consume con leche y azúcar.

