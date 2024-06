El dengue va en aumento en Europa: ¿qué síntomas aparecen?

Página principal vida salud

El mosquito tigre, transmisor del virus del dengue, ya no se encuentra sólo en los países tropicales. ¿Qué significa el creciente número de infecciones en Alemania?

Fiebre del Nilo Occidental, encefalitis japonesa, infección por el virus Zika, virus del dengue: enfermedades que pueden ser transmitidas por el mosquito tigre asiático. Los diminutos mosquitos, que pertenecen a la familia de los dípteros, proceden originalmente de regiones tropicales como India, Indonesia, Tailandia, Malasia, África y América del Sur. Pero el mosquito tigre se está propagando ahora en partes del sur de Europa, como Italia y España. En particular, el creciente número de infecciones causadas por el virus del dengue está atrayendo actualmente la atención del público. ¿Qué tan grave es la amenaza para Alemania?

También se recomienda precaución al alojarse en Italia, Francia y España.

Como vector de enfermedades, el mosquito tigre asiático probablemente se convierta en una amenaza cada vez mayor en Alemania debido al cambio climático. © Bleckwinkle/Imago

El clima cada vez más cálido y húmedo permite que los mosquitos tigre asiáticos también se sientan cómodos en las regiones europeas. El cambio climático también puede plantear riesgos para Alemania Sube, así Organización Mundial de la Salud Advertir. Hasta ahora, la mayoría de las infecciones se han registrado entre viajeros alemanes que regresan de países tropicales como América del Sur. PR24. A diferencia de los afectados en España, Francia y Italia fue infectada directamente con el virus..

Los casos de dengue están aumentando en Alemania, incluida Baviera El dengue es una enfermedad febril aguda causada por mosquitos, particularmente la especie Aedes aegypti. O Aedes albopictus, portador del virus del dengue. Los cursos graves y la muerte son posibles, pero poco frecuentes. De acuerdo con la Instituto Robert Koch (RKI) En los primeros meses de 2024 se notificó un gran número de casos de dengue, lo que puede explicarse en menor medida por el aumento de la actividad de viajes. De hecho, hay cada vez más casos en muchos casos. Zonas endémicas También se ha informado que afecta a viajeros procedentes de Alemania. READ 5 propiedades realmente tóxicas

Esté atento a ciertos síntomas de la infección por el virus del dengue

En muchos casos, la infección por el virus del dengue causa pocos y leves síntomas que duran sólo unos pocos días a una semana, según news.com. Centro Federal de Educación para la Salud (BZgA). Los signos del dengue pueden incluir:

Síntomas parecidos a la gripe

Fiebre hasta 40°C

Ganglios linfáticos inflamados

piel de gallina

Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos.

Dolor muscular

Dolor intenso en las articulaciones, por lo que al dengue también se le conoce como “fiebre que aplasta los huesos”.

Erupción cutánea con pequeñas manchas de color rojo pálido en el cuerpo.

En un porcentaje relativamente pequeño de los infectados, la enfermedad a veces puede ser muy grave. En este caso surgen otras quejas, como:

Dolor de estómago severo

Vómitos

dificultad para respirar

hemorragias nasales

Trastornos de la conciencia

Finalmente, la enfermedad puede causar hemorragia interna grave y Conduce a la insuficiencia orgánica..

Cada vez hay más gente que viaja a países con casos de virus del dengue RKI Se recomienda utilizar agentes antimosquitos que protejan contra las picaduras de mosquitos tanto de día como de noche. Debido al aumento Brote de dengue en países europeos exige que expertos desarrollen nuevas vacunas Y aumentar el nivel de concienciación entre el personal médico.

