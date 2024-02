¿Cuánto cuesta un buen trabajo? Con esta cantidad de horas, “la salud mental decae”.

Página principal sepamos

Los estudios intentan determinar el tiempo de trabajo ideal para nuestra psique. La cantidad de horas que son dañinas varía según el género.

Frankfurt – La jornada laboral estándar para un trabajo de tiempo completo en Alemania es de 40 horas por semana. Para no poner en peligro la salud de los trabajadores, la jornada laboral no debe exceder las 48 horas semanales en promedio. Pero hasta ese momento, ¿no hay consecuencias negativas para la salud mental? Muchos estudios examinan la cuestión de cuántas horas comienza a deteriorarse la salud mental.

El desempleo afecta negativamente a la salud mental

Según uno de ellos, no funciona o sólo funciona en algunos programas. El estudio en Ciencias sociales y medicina. Consecuencias negativas. Los participantes del estudio que buscaban trabajo se sintieron psicológicamente peor durante este tiempo que cuando tenían un trabajo permanente. Estos efectos pueden ser causados ​​por la pérdida del aspecto social de operar como empresa social y también por la inseguridad financiera. Sin embargo, la conexión es constante y se manifiesta a través de fronteras culturales. Dentro de un marco determinado, el trabajo aporta beneficios para el bienestar de la mayoría de las personas.

Estudio de Investigación: ¿Cuál es el número ideal de horas de trabajo?

El estudio aborda la cuestión de cuánto trabajo debe hacer una persona para garantizar el máximo nivel de satisfacción. Incluso trabajar entre una y ocho horas por semana puede tener efectos positivos en la psique. Sin embargo, con el tiempo estos permanecen sorprendentemente constantes y ya no aumentan significativamente. Se produce una ligera caída cuando el salario llega al punto en que los trabajadores ya no reciben beneficios sociales.

No se puede determinar la cantidad óptima de trabajo de estudio. “Al contrario de lo que se suponía, descubrimos que no existe un número óptimo de horas de trabajo en el que la salud mental y el bienestar alcancen un pico significativo”, dice el estudio. No hay indicios de que la jornada laboral estándar de 36 a 40 horas semanales sea ideal.

La mayoría de las personas informaron estar ligeramente más satisfechas con las horas de trabajo habituales a tiempo completo que con menos de 16 horas o más de 40 horas. Pero en este contexto no hubo diferencias significativas: “La dosis media efectiva de acción para la salud mental y el bienestar equivale sólo a aproximadamente un día a la semana”. El estudio indica que la jornada laboral estándar podría reducirse significativamente sin tener que trabajar. Puede tener un efecto negativo en la psique. Desde este punto de vista, nada se opondría a una semana de cuatro días.

¿Un montón de trabajo? – El trabajo a tiempo completo tiene consecuencias negativas, especialmente para la salud de las mujeres.

último Estudiar Universidad Nacional Australiana Aborda la cuestión de la jornada laboral en la que surgen consecuencias negativas. “Hemos mostrado puntos de inflexión identificables en los que las jornadas laborales más largas tienen un impacto negativo en la salud mental”, dice el estudio. De más de 39 horas a la semana, en promedio, hay efectos negativos en la salud mental: “Después de eso, la salud mental empeora”. El fenómeno de seguir trabajando con una sobrecarga constante no se llama “burnout”, sino más bien “burnout”. . Factores como el ámbito profesional y los horarios o turnos de trabajo influyeron en un saludable número de horas trabajadas. Lo que también emerge es una clara diferencia entre los sexos.

Mientras que los hombres podían trabajar hasta 43,5 horas de media sin poner en peligro su salud, el máximo para las mujeres era una media de 38 horas semanales. ¿Pero de dónde viene esta diferencia? El estudio encontró que las mujeres están particularmente agobiadas por el cuidado de los niños y otros miembros de la familia. Según el estudio, la salud de las mujeres se ve afectada negativamente por los actuales horarios de trabajo y las expectativas sociales. (No)