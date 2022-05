Cultivo de soja en Argentina – “Bebemos veneno”

No solo es una de las áreas de cultivo de soja más importantes del país, sino también un centro de resistencia a las toxinas ambientales utilizadas en los jardines. Está liderado por mujeres como Maria Kodoi y Sofia Gadiga. “Yo vivía a 50 metros de un campo de soja”, dice. “Echaban pesticidas, y cada vez que los niños se enfermaban, mi hija moría de una enfermedad renal. No aceptabas la muerte de tu hijo. Así que investigué qué estaba pasando aquí. Muchos niños del barrio usaban máscaras porque tenían leucemia y las madres llevaban pañuelos en la cabeza debido a la quimioterapia.

Monsanto tuvo que abandonar la construcción de la fábrica. Pero la lucha de las mujeres cordobesas no ha terminado. En 2016, el Grupo Bayer comenzó a adquirir la empresa, eliminando el nombre de Monsanto, una empresa química con sede en Leverkusen. El resto es el controvertido herbicida glifosato y el mayor comercio de Argentina: aquí se rocían más de 200 millones de litros al año, lo que convierte a Argentina en el país con el mayor consumo per cápita de glifosato del mundo. Bayer también obtiene buenos beneficios con la soja modificada genéticamente.

Marcos Fillardi es abogado de derechos humanos y miembro del Consejo de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. En la Feria del Libro de La Capital presenta su libro, que critica la agricultura que ha instaurado en Argentina desde la década de 1990. “Este modelo de agroindustria, que se basa en semillas transgénicas y agrotóxicos, comenzó con dos promesas”, dice. “Primero, esta nueva tecnología es necesaria para combatir el hambre mundial y Argentina debe contribuir a ello. Es un mito, porque el hambre mundial no ha disminuido, sino que ha aumentado. La segunda promesa es que el uso de venenos agrícolas disminuirá. .

Por lo tanto, las organizaciones ambientalistas alemanas han exigido que dejemos de exportar productos tóxicos a países extranjeros. Pero esta vez no se trata de una cuestión política. Sofia Gadika, hija que murió por insuficiencia renal, así quiere seguir luchando. “Las enfermedades y los defectos solo aparecerán después de muchos años. Hemos bebido el veneno y seguiremos luchando. No se detendrá en detener la fumigación de pesticidas en un lugar en particular.