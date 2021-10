Cumbre del G20: ¿Qué está cambiando el impuesto mínimo global?

Instrucciones



Estado: 30/10/2021 3:51 AM

Las grandes corporaciones del futuro tendrán que pagar un impuesto de al menos el 15 por ciento sobre sus ganancias. Esta reforma finalmente se decidirá en la cumbre del G-20 este fin de semana. ¿Quién afectará al impuesto mínimo y quién se beneficiará de él?

Por Lothar Grace, tagesschau.de

¿Qué es el impuesto mínimo global?

En nombre del G20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha estado negociando un segundo paquete de reforma integral para imponer impuestos corporativos internacionales más justos durante un período de tres años. Además de la redistribución de los derechos fiscales (pilar 1), este paquete consiste principalmente en la introducción de un impuesto mínimo global (pilar 2). en abril La nueva secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, había introducido una tasa más baja del 21 por ciento. Propuesto sobre las ganancias corporativas. Sin embargo, debido a la oposición de muchas naciones, tuvo que suavizar su demanda. en verano Luego, los países del G20 acordaron un impuesto del 15 por ciento. La adición inicial de “al menos” se eliminó en el texto porque Irlanda, un país con impuestos bajos, temía que la redacción anterior pudiera hacer posible un aumento gradual del impuesto mínimo.

¿A quiénes afecta el impuesto mínimo?

Según el plan, todas las empresas con una facturación anual de al menos 750 millones de euros se verán afectadas por la nueva regulación. Sin embargo, cada gobierno aún puede establecer sus propias tasas impositivas. Si una empresa del grupo paga menos del 15 por ciento en el extranjero, el país de la empresa puede exigir que la diferencia se reduzca al impuesto mínimo. Según los expertos, se verán afectadas de 7000 a 8000 empresas de todo el mundo, de las cuales varios cientos son de Alemania.

Además, está prevista una nueva forma de tributación de los servicios digitales. Los países emergentes deberían obtener más ingresos fiscales. Se acuerda que las ganancias se gravan en los llamados países de mercado, donde se realizan la mayoría de las ventas, y ya no en los países de origen de las empresas o en los paraísos fiscales. Las empresas que generan más ventas en India o Brasil, por ejemplo, y tienen altos márgenes de ganancia allí, tienen que pagar sus impuestos allí y no en los países con impuestos bajos.

¿Cuándo debería introducirse el nuevo impuesto?

Se planea una introducción para 2023. Para Martin Krenbaum, quien fue responsable de negociar la reforma del gobierno federal, es importante que el nuevo impuesto se introduzca rápidamente. Sin embargo, considera “muy ambicioso” el hecho de que realmente debería implementarse a partir de 2023.

¿Quién quiere unirse?

En julio, entraron bajo el paraguas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 136 de 140 países acordaron introducir tal impuesto. Hungría, Irlanda y Estonia, que inicialmente se opusieron al proyecto, ahora apoyan el acuerdo. En Europa, Irlanda cobra una tasa de impuesto sobre las ganancias corporativas del 12,5% y Hungría del 9%. Nigeria, Kenia, Pakistán y Sri Lanka no quieren sumarse al acuerdo. Chipre, miembro de la UE, también fue excluido porque no ha sido contactado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y, por lo tanto, no es miembro del grupo de trabajo de 140 países “Marco de acción integral de la OCDE”.

¿Qué se aplica a las empresas digitales?

Las empresas digitales deben generar ventas anuales de al menos 20 mil millones de euros y un margen de beneficio antes de impuestos de más del diez por ciento para estar cubiertos por el impuesto mínimo. Además, siete años después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, hay que comprobar si tiene sentido reducir el umbral de facturación de 20 a diez mil millones de euros.

Según los expertos Amazon aún puede estar exento del acuerdo fiscal, porque el grupo en su conjunto no cumplió con los requisitos del año pasado. Amazon generó $ 386 mil millones en ventas. La ganancia operativa fue de $ 21 mil millones y el retorno de las ventas fue de un buen cinco por ciento. Por otro lado, otras empresas de tecnología, especialmente Apple, tienen que pagar impuestos mínimos.

¿Qué trae el nuevo impuesto?

Con un impuesto mínimo global planeado para las grandes corporaciones, Alemania puede esperar generar ingresos de cinco a seis mil millones de euros. Este es el resultado de un estudio realizado por el Instituto Ifo de Munich. Según el acuerdo de 136 estados, los investigadores de Ifo asumen un ingreso anual adicional de 4.8 a 5.2 mil millones de euros. Se espera que los ingresos globales alcancen $ 150 mil millones adicionales.

¿Qué dice Olaf Scholz?

Según el ministro de Finanzas federal, Olaf Schultz, la reforma fiscal global planificada hará que el sistema fiscal internacional sea más justo y más adecuado para el siglo XXI. “Es un gran éxito para todos nosotros”, dijo el candidato a canciller del SPD en un mensaje de video en una conferencia tributaria organizada por el Ministerio Federal de Finanzas. “Marca el comienzo de una nueva era de cooperación multilateral”. Un sistema fiscal justo es fundamental para que un país genere ingresos. En la crisis de la Corona, la ayuda se moviliza a una escala sin precedentes. Sin embargo, las familias deberán estabilizarse nuevamente en los próximos años. El sistema tributario se volverá más estable con la reforma. Además, se pueden evitar las medidas unilaterales y descoordinadas adoptadas por países individuales.

¿Qué dicen los críticos?

Para Sven Giegold, miembro del grupo Verdes / Educación para Todos en el Parlamento Europeo, el acuerdo sobre la reforma conjunta del impuesto de sociedades es un importante paso adelante. “El bloqueo de una década de la cooperación fiscal global se resolverá”. Pero también está claro que este acuerdo no resolverá el problema de la evasión fiscal por parte de las corporaciones y la evasión fiscal por parte de los ricos, todavía existe. “La necesidad de actuar volvió a surgir recientemente con PandoraPapers. Ahora estamos obteniendo bases para las empresas más grandes del mundo, pero no para las empresas de buzón”. Giegold aboga por una tasa impositiva mínima para todas las corporaciones, no solo para las corporaciones más grandes.