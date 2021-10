De esto se trata la Conferencia Mundial sobre el Clima de Glasgow

El cambio climático plantea enormes desafíos al mundo. Cómo resolver estos problemas se discutirá en Glasgow el domingo. Las preguntas y respuestas más importantes.

Es nada menos que el futuro del planeta: la Conferencia del Clima Global (COP26) comienza este domingo en Glasgow. Casi 200 países están participando y se espera que participen 25.000, incluidas algunas celebridades.

La última decisión histórica fue hace seis años, regresar a París. Según el Acuerdo de París, 175 países se comprometieron a limitar el calentamiento global a 1,5 grados en comparación con la época preindustrial.

¿Por qué es tan importante la conferencia de Glasgow ahora? ¿Qué se supone que es exactamente? ¿Y qué papel jugaste realmente? Angela Merkel ¿En el primer policía? Visión general.

La Conferencia Mundial sobre el Clima se realiza anualmente, siempre en un país diferente. Por invitación de las Naciones Unidas, los países del mundo suelen discutir durante dos semanas al comienzo del invierno cómo la humanidad puede frenar el calentamiento global a un nivel aceptable. La Cumbre de Glasgow se extenderá hasta el viernes 12 de noviembre.

COP significa “Conferencia de las Partes”, es decir, la Conferencia de las Partes, es decir, aquellos países que han firmado la llamada Convención Marco sobre el Cambio Climático. Se reúnen este año en Glasgow por vigésimo sexta vez, de ahí la COP26.

El secretario general de la ONU lo describió como un “camino de un solo sentido al desastre”. Antonio Guterres El estado del clima en los últimos tiempos. Según la agencia climática de las Naciones Unidas, el mundo se dirige actualmente hacia un calentamiento de 2,7 grados, incluso si se implementan todos los planes actuales.

Las consecuencias serán fatales: más sequías, tormentas, inundaciones e incendios forestales. Cientos de millones de personas se verán afectadas y muchas más tendrán que huir. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha clasificado el calentamiento global como una amenaza para la seguridad nacional por primera vez.

Para lograr el objetivo de 1,5 grados, las emisiones globales deben reducirse en un 45 por ciento para 2030. La mayoría de los países aún no han tomado ninguna acción decisiva. Sobre todo, muchos gobiernos han retrasado la eliminación del carbón, el petróleo y el gas y han descuidado la reestructuración del transporte y la agricultura respetuosa con el clima. En opinión de muchos expertos, el objetivo común que se estableció en París sigue siendo esquivo.

El gran objetivo ya se estableció en París, y desde entonces el objetivo ha sido: muchas preguntas complejas y detalladas. Dado el deterioro de la situación, deberían hacerse compromisos más ambiciosos en Glasgow. Sin embargo, el presidente designado de la COP, Alok Sharma, espera negociaciones difíciles: “Es como si hubiera llegado a las preguntas más difíciles del examen y, al mismo tiempo, no tuviera tiempo”.

En la conferencia, se invitará a los estados federales a presentar planes de acción significativamente más ambiciosos, como acelerar la eliminación del carbón. Según Naciones Unidas, los países tendrán que multiplicar sus esfuerzos alrededor de siete veces. De hecho, muchos países ni siquiera han presentado sus contribuciones a la Protección Nacional del Clima (NDC). Para cumplir con el Acuerdo de París, se suponía que debían vencer en 2020.

El llamado libro de reglas para la implementación técnica del Acuerdo de París aún no está listo, y el marco de tiempo en el que se revisará la implementación de las medidas de protección climática en los países también es controvertido.

Al final hay una especie de declaración final. Esto debería explicar de una manera comprensible exactamente cómo la comunidad internacional quiere recorrer el camino de 1,5 grados. Otro tema es el dinero, es decir, cuánta asistencia financiera deberían recibir los países pobres específicamente para la protección del clima. Hasta ahora, los países ricos y los bancos de desarrollo han proporcionado alrededor de 79.600 millones de dólares, según un análisis de la OCDE de 2019. Sin embargo, el objetivo para 2020 era de 100.000 millones de dólares. Así que cumplir esa promesa en Glasgow sería un paso adelante.

Se espera que lleguen unas 25.000 personas. Estos incluyen no solo a representantes del gobierno, sino también a miles de periodistas y activistas climáticos. La reina británica ha cancelado después de su estadía en el hospital, pero se esperan otros invitados notables. Así viaja la activista climática sueca Greta Thunberg Con una delegación, por primera vez se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Joe Biden incluido. La canciller Angela Merkel es su posible sucesora Olaf Schulz acompañado.

Sin embargo, se teme que los representantes de los países pobres en particular no viajen a Glasgow, porque aún no han sido vacunados contra el virus Corona. El presidente de la COP, Sharma, está tratando de disipar estas preocupaciones al señalar que hay acreditaciones de todo el mundo y que más de un centenar de jefes de estado y de gobierno están viajando.

Primer ministro británico Boris Johnson Formuló sus predicciones con “carbón, automóviles, dinero y árboles”, es decir, el abandono de las centrales eléctricas de carbón y los motores de combustión, la asistencia financiera climática para países particularmente vulnerables y la reforestación a gran escala. Él mismo quiere hacer de Gran Bretaña el “Reino de la Energía Eólica”.

El gobierno de Estados Unidos ya ha prometido duplicar su ayuda climática a otros países. China ha anunciado que ya no quiere construir centrales eléctricas de carbón en el extranjero. También el Ministro Federal de Medio Ambiente Svenja Schulze (Partido Socialdemócrata) instó a objetivos más ambiciosos.

Poco antes de la COP26, algunos países pudieron aumentar sus objetivos. Australia, el mayor exportador de carbón, ha anunciado que quiere volverse climáticamente neutral para 2050 y Arabia Saudita convertirse en el mayor exportador de petróleo del mundo para 2060.

Las primeras conferencias climáticas globales se llevaron a cabo a finales de los años setenta y ochenta. La primera “Conferencia de las Partes” en el marco de la Convención Marco sobre el Cambio Climático se celebró en Berlín en 1995. La negociadora alemana en ese momento era Angela Merkel, ministra de Medio Ambiente de la canciller. Helmut Kohl. Hace más de 25 años, la cumbre se fijó el objetivo de establecer una estipulación sobre cuándo y cuántas emisiones globales de gases de efecto invernadero dañinos para el clima serían.