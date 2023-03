Dani Alves: ¡huelga de hambre en prisión! Estrella de Brasil en el suelo después del matrimonio | Deportes

Leyenda brasileña destrozada…

A finales de 2022, Dani Alves (39 años) seguía jugando con la selección de Brasil en el Mundial de Qatar. Y en los dos partidos ante Camerún (0-1) y Corea del Sur (4-1), la ex estrella del Barcelona estuvo en el campo, a pesar de su avanzada edad.

Pero luego las cosas empeoraron para él.

Alves ya lleva casi dos meses en la cárcel.

El 20 de enero fue detenido durante una visita a Barcelona. Una mujer de 23 años denunció a Elvis. La acusación grave: Presuntamente la violó en un club nocturno el 30 de diciembre.

El astro brasileño, que jugó en el Barcelona durante mucho tiempo (2008-16 y desde noviembre de 2021 hasta el verano de 2022), inicialmente negó haber tenido relaciones sexuales, pero luego aseguró que la mujer lo había consentido.

Alves, quien jugó para el club mexicano UNAM Pumas antes de su arresto, ha estado bajo custodia desde entonces.

¡Ahora la esposa de Alves, Joana Sanz (29), traza una línea!

Ella publicó un mensaje en las redes sociales, escribiendo: “Quien diga que el amor se olvida está delirando o no ha amado de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más que eso. El perdón me alivia, así que mantengo la magia y cerrar este capítulo de vida que comenzó el 15/05/15”.

Alves y Sanz son pareja desde 2015 y se casaron en 2017. Ahora parece que el matrimonio se ha roto por el escándalo de violación del futbolista.

Se dice que el mismo Elvis se sorprendió por el anuncio de su pareja. El portal brasileño “É Assim” llegó a afirmar en su titular que Alves estaba en huelga de hambre, citando información del canal español “Quatro TV”.

En consecuencia, Alves no ha comido nada desde que conoció la decisión de Sanz el pasado lunes. Se supone que debe estar “completamente molesto y muy nervioso” por la decisión.

El próximo revés podría seguir para Elvis en la corte.

El 126 veces jugador se enfrenta a una condena por “agresión sexual con penetración” en España, que conlleva una pena de prisión de entre cuatro y doce años. El fiscal español pide de ocho a diez años.