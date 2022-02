Daniel Hartwich derrama lágrimas tras esta carta

Daniel Hartwich se despide como superintendente de un campamento en la jungla.captura de pantalla rtl

campamento en la jungla

Daniel Hartwich ya no estará con Sonia Zittlow campamento en la jungla Moderar. Ya durante la decimoquinta temporada, el actor de 43 años insinuó su salida de la feria de la basura con bromas, ahora es seguro. Su despedida de “Soy una celebridad, ¡sácame de aquí!” Explicó en un comunicado de prensa razones personales. el único niños Tener edad escolar en el futuro familia Ya no lo acompaña al campamento de la selva, agregó.

En “I’m A Star – Get Me Out Of Here! The Consequences”, Daniel apareció por última vez como presentador en Camp Jungle junto a Sonia Zeitlow el domingo. Como despedida, Daniel dirigió palabras conmovedoras a la co-curadora, quien no pudo contener las lágrimas en la muestra. Y había un mensaje especial esperando a Daniel también.

Daniel Hartwich se dirige a Sonya Zittlow con poderosas palabras

Primero, Daniel Hartwich les dijo a los televidentes que le hubiera gustado anunciar personalmente su partida en este programa, “pero un periódico me lo arruinó. Luego dijo: “Quiero concentrarme en decir gracias hoy, pero agradecer a todos los que lo merecen puede llenar el espectáculo, así que quiero concentrarme en las personas que más importan”. Luego agradeció al Jefe de Entretenimiento de RTL ya los autores, entre otras cosas.

Sonia Zitlow rompe a llorar cuando Daniel se despide.captura de pantalla rtl

Luego se dirigió a la audiencia con sus palabras.: “Sé que participé en el programa en las circunstancias más desfavorables. Sabes que fue una causa triste”. En ese momento Daniel reemplazó al difunto Dirk Bach como supervisor. En ese contexto, le dijo a Sonia Zeitlow:

Muchas gracias a Sonja, quien me lo puso fácil en 2013, aunque también fue difícil para ella. Fue un momento loco, fue una aventura loca. Y no puedo imaginar a nadie con quien pudiera hacerlo mejor. Gracias mucho, lo llevaré en mi corazón para siempre".

Luego se mostró un video de los mejores momentos de Daniel en el campamento de Al-Ghab. Además, dijo la Dra. palabra de Bob:

“Mi esposa me dijo que te describiera en tres palabras: eres profesional, fuerte, cortés, realmente lo eres. Les deseo lo mejor a ti y a tu familia”.

En ese momento todo había terminado para Daniel, y las lágrimas también brotaron de sus ojos. Visiblemente conmovida, Sonya no pudo decir más que: “Gracias por nueve años inolvidables”.

Dr. Bob se despidió de Daniel Hartwich con palabras conmovedoras. rtl

Grandes conjeturas sobre el sucesor de Daniel Hartwich

Pero, ¿quién sería el sucesor perfecto de Daniel Hartwich? Ya se están discutiendo varios nombres de posibles sucesores.. Se supone que Chris Tal es el nuevo superintendente del campamento en la jungla, pero negó los rumores correspondientes. Pero también Lutz van der Horst y Ralph Schmitz Oliver Bucher Jan Koppen fue recibido por los espectadores y aficionados Ya negociado como favorito.

Aún no está claro quién dirigirá el Jungle Festival junto a Sonia Zittlow en el futuro. Marcus Kuttner, director de entretenimiento de RTL, dijo en un comunicado de prensa: Que ya se han producido “buenas primeras conversaciones”.

(Suizo)