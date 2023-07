Daniela Katzenberger está devastada por la aparición de ‘Schlagerboom’ en la red

tz televisión

de: Lisa Klugmeyer

está dividido

Diversión balanceándose en el centro de Kitzbühel: “Schlagerbooom” con Florian Silbereisen lo hace posible. También está Daniela Katzenberger. Pero su apariencia es despiadada con los televidentes.

Kitzbühel – Gran fiesta en Kitzbühel: Florian Silberisen (41 años) fue invitado el 1 de julio de 2023 a la primera fiesta al aire libre “Schlagerbooom”. Para esto llamó al que estaba en el lugar del golpe. Daniela Katzenberger (36) también estuvo presente y estrenó su nuevo sencillo. Pero “Esto soy y esto me quedo” no fue bien recibido por la audiencia televisiva.

Teatro de 360 ​​grados, vuelo en helicóptero, grandes estrellas: Florian Silberisen finalmente celebra de nuevo el “Schlagerbooom”

Florian Silberisen ha creado algo muy especial para su “Schlagerbooom” al aire libre. Porque Florian Silbereisen voló al lugar del evento atado a un helicóptero. Pero aún más impresionante que este truco de James Bond fue en realidad la lista de invitados. Porque en el escenario de 360 ​​grados estaban Melissa Nashinwing (32), Beatrice Egli (35), Howard Karpendale (77), Andreas Gabalier (38) y Andy Borg (62). Daniela Katzenberger (36) también obtuvo honores.

Luces, amor, leyendas: las mejores imágenes de “Schlagerbooom” de Florian Silberisen. Ver galería de fotos

Ataviada con un chaleco rosa y varios bailarines de fondo con disfraces de león, Daniela Katzenberger interpretó su nueva canción “So bin ich und so bleib ich”. El esposo Lucas Cordalis y su hija Sofia los vitorearon entre la audiencia y los fanáticos en Kitzbühel se balancearon, aplaudieron y cantaron. Pero los televidentes en casa fueron menos indulgentes. La actuación de Daniela Katzenberger se rompe sin piedad en línea.

Giovanni Zarrella también tiene un exitoso desfile de verano El 22 de julio, Giovanni Zarrella (45) también dará la bienvenida a muchas superestrellas e invitados internacionales a la “Fiesta de verano de Schlager”. La lista de invitados incluye a Maite Kelly (43), Ben Zucker (39) y Simply Red. El espectáculo musical, que se transmite en vivo por ZDF, causó confusión de antemano: El concepto de “Fiesta de verano de Schlager” recuerda mucho a “Schlagerboom Open Air” de Florian Silbereisen..

‘Me recuerda a Alemania en ESC’: Daniela Katzenberger devastada cuando ‘Schlagerbooom’ sale en la red

“Katzenberger no lo habría necesitado ahora”, juzga el usuario de Twitter. “La operación de Daniela Katzenberger y el comportamiento del micrófono me recuerda a Alemania en ESC. Nunca estuvo cerca del objetivo, y al final todos se reían”, apunta un televidente. Este usuario de Twitter está de acuerdo: “Ahora las emisoras públicas le están dando un escenario al clan Katzenberger/Klein, totalmente desconectado del hecho de que no puedes llamarlo cantar”.

Otros comentarios son “Con mala reproducción, el gato también puede aparecer mañana en el parque de TV”, “¿Qué es este sueño febril?” o “Los buenos bailarines distraen del mal canto”.

“Me recuerda a Alemania en ESC”: Daniela Katzenberger está devastada por la aparición del “Schlagerbooom” en la web (fotomontaje) © Das Erste / Schlagerbooom Open Air – show en el estadio de Austria el 1 de julio de 2023

Un veredicto asesino para los televidentes. Pero no todo iba bien para la rubia de la televisión en el período previo: Daniela Katzenberger seguía perdiendo la calma mientras grababa su nueva canción. Fuentes utilizadas: Das Erste/Schlagerbooom Open Air – Vista del estadio en Austria el 1 de julio de 2023