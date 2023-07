El nuevo programa de RTL sacude la cabeza de la estrella de ‘Let’s Dance’

Motsi Mabuse y Joachim Llambi participaron en el nuevo espectáculo de RTL. Foto: RTL/Dirk Borm

El nuevo programa de juegos de celebridades “último” de RTL está casi olvidado. Pero un año después de la producción, dijo el lunes por la noche: “Ahora es increíble: el espectáculo con un momento explosivo”. Durante mucho tiempo nadie supo de qué se trataba el programa. Porque el formato con Laura Wontorra no se encuentra en el software RTL.

El elenco debería convertir “Let’s Dance” en el nuevo programa de RTL en un éxito de culto.

Según el gran anuncio de RTL, en cinco episodios debería “romperse, explotar y desgarrarse como un loco”. ¿Puede Wontorra cumplir su promesa? En el programa de dos horas, explotó más de una vez. Pero falta el gran factor de entretenimiento a pesar del excelente elenco y los proclamados “juegos de alta calidad visual” que convencen solo en unos pocos casos.

Bastian Bellendorfer y Mathias Meister también participaron en “Let’s Dance”.Foto: RTL/Dirk Borm

Como celebridades principales, RTL trajo al programa a los ex nominados de “Let’s Dance” Matthias Meester y Bastian Bellendorfer. Ellos, a su vez, tienen a los jueces de baile Joaquim Lambie y Motsi Mabuse junto a ellos en nueve rondas. Como un dúo bien ensayado, los dos ahora pertenecen a la élite de la televisión alemana, incluidas las risas y el ingenio rápido.

“Estúpido”: Lambie simplemente niega con la cabeza en el juego del péndulo

Pero el comienzo es lento. Basado en el programa de la BBC británica “Breaking Point”, los equipos tienen que despegar antes de que llegue el clímax del juego en cuestión: antes de que la gelatina verde se caiga de la cinta, el globo crucial o el tronco del árbol ya no pueden sostener a la celebridad. . Gana el que se acerca al punto de quiebre. Relativamente fácil de entender, o “impredecible”, como dice Wontoura.

El quinto juego trae el factor de entretenimiento prometido y la audiencia del estudio se ríe. Las cuatro celebridades se sientan en círculo con los ojos vendados, sombreros para la lluvia y cascos. Una bomba de agua se balancea a su alrededor. Para escapar de él, los cuatro tienen que agacharse y levantarse de nuevo. Pero no ven dónde está el péndulo ahora. “He hecho todo en mi vida, pero todavía no”, dice Mabuse. Llambi va mejor: “Oh, Dios mío, eso es estúpido”. Pero al final, el péndulo oscila a su favor y el jurado estrella gana la ronda para su equipo.

Bellendorfer se burla de ex juez de ‘Let’s Dance’

Luego, el espectáculo se desvaneció rápidamente. ¿Cuándo explota el quinto tubo de ensayo y qué cae más rápido al suelo desde una altura de 40 metros: bolos, billar o pelota de golf? Todas las celebridades escriben mal y entre ellas solo hay lugar para las bromas planas. Bellendorfer se burla de su compañero de equipo Lambie: “Los viejos llegan temprano”.

Laura Wontorra presenta el programa.Foto: RTL/Dirk Borm READ Mirco Nontschew (52): La declaración de la causa de la muerte te hace ponerte de pie y tomar nota

En el transcurso del espectáculo, continúa irritando a sus ex jueces en “Let’s Dance”. “Te he tenido durante 16 semanas, y ahora es tu turno”. Wontorra quiere saber si la aparición de Llambi en “su” programa RTL ahora depende del autor de éxito de ventas Bielendorfer. “Claro, los neumáticos de Joachim están pinchados afuera”, bromea. Mientras coloca aceitunas en una copa de martini flotante. ¿Cuántas aceitunas hay en el frasco? No. 34, Mabuse y Mister perdieron.

Joachim Llambi continúa las excavaciones de Bastian Bielendorfer.Foto: RTL/Dirk Borm

Sin embargo, poco antes de la final, el marcador era de 5 a 4 para los dos. Mabuse y Meester cantan alegremente la canción de introducción, “Let’s Dance”. Pero no hay una gran final. En cambio, Mester y Bielendorfer tienen que turnarse para subir las escaleras, cuyo nivel se derrumba antes de perder el espectáculo. Bellendorfer toma el extremo corto del palo y Meester y Mabuse corren hacia el enorme globo, que luego… vuelve a aparecer.