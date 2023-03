ARD anuncia su decisión sobre Stefan Moross y “Always Sunday”

Luego de que se ordenara un tiro penal contra el bateador estrella

¿Afectará la orden de sanción de Stefan Moross al inicio de Always Sundays? Se dice que ARD tomó una decisión al respecto.

Rust – Después de romper con Anna Karina Wojciech (30) en noviembre de 2022, la vida ha sido Esteban Moross (47) Recientemente todo ha vuelto a la normalidad. Después de todo, tiene a una nueva mujer de su lado en Eva Luginger (35) y, a principios de mayo, lanzará su versión de su popular “Always Again Sunday on Sunday” en la próxima gira.

Decisión sobre ‘Always Sundays’: ARD publica comunicado sobre Stefan Moross

Pero ahora las dificultades legales podrían arruinar la suerte de la exitosa estrella. cómo bild.de Se informa que el Tribunal de Distrito de Leipzig emitió una sentencia penal contra Stefan Moross por una pelea en un hotel de Leipzig el 1 de mayo de 2022.

Alrededor de la 1:30 a. m., el cantante pop supuestamente tuvo una pelea con un huésped del hotel, quien lo insultó durante la noche como “artista pop” y “artista de reproducción”. “Simplemente me escapé con los caballos”, recordó el trompetista principiante. bild.de“No estoy orgulloso de eso”.

La ARD respondió a la orden de sanción contra Stefan Moros. © Rüdiger Wölk / Imago; Prensa Schneider/W Britannicher/SWR; Collage: RUHR24

El incidente no llegó a los tribunales, pero ahora se considera que el esposo de Anna Karina tiene antecedentes penales, según una portavoz de la oficina del fiscal. Dado que tal imagen no encaja en el formato familiar, todos los ojos deberían estar puestos en la próxima temporada de “Always Again on Sunday”.

Todo está claro de ARD SWR: Stephane Merros continúa supervisando la canción “Always Sunday”.

paletaLos fanáticos deben tener una pregunta: ¿Está en peligro el inicio de la transmisión el 7 de mayo? El hecho de que la historia del hotel salió a la luz incluso dos meses antes del estreno de la nueva temporada no ayuda mucho, pero los fanáticos del programa pueden respirar aliviados: Stefan Moross está “siempre los domingos”.

En respuesta a una solicitud de RTL, SWR, que produce el formato, dijo: “Stefan Moross editará la temporada de este año de ‘Always Again Sundays’ a partir del 7 de mayo de 2023. Así que no parece que su explosivo ‘privado’ asuntos’ han tenido efectos graves en su carrera”. TV disponible (más noticias de celebridades y TV en RUHR24).

Cada transmisión de “Always Sunday” se remonta a 2023 de un vistazo episodio 1: 07/05/2023 Episodio 2: 14/05/2023 Episodio 3: 21/05/2023 Episodio 4: 04/06/2023 Episodio 5: 18/06/2023 Episodio 6: 25/06/2023 Episodio 7: 07/02/2023 Episodio 8: 16/07/2023 Episodio 9: 23/07/2023 Episodio 10: 06.08.2023 Episodio 11: 13/08/2023 Episodio 12: 27/08/2023 Lo mejor de: 03/09/2023

Hasta que el asunto inconveniente se olvide nuevamente, Stefan Moross definitivamente puede contar con el apoyo de su nueva novia. Con ella está actualmente “en la nube 9”, entusiasmado Stefan Moross sobre Eva Lojinger.