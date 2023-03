Christian Polanc amenaza con poner fin al video de Sharon Batiste

El profesional de “Let’s Dance” Christian Polan fuera de sí enojado. ¡La razón es el video de Sharon Batiste!

Aviso de afiliados de nuestras ofertas de compras







Los productos mencionados han sido seleccionados de forma personal e independiente por nuestro equipo editorial. Si realiza una compra en una de las tiendas vinculadas (enlace de afiliado), recibimos una pequeña comisión, la selección editorial y la descripción de los productos no se ven afectadas por esto.

IMAGO / Imagen del Futuro

Tan pronto como comenzó la temporada 16 de Let’s Dance, comenzaron a surgir rumores sobre varias parejas de baile. Con Sharon Batiste y Christian Polanc, por ejemplo, la ex Bachelorette habría pedido otra pareja de baile. Christian Polanc aclaró entonces completa tontería. De hecho, los dos demuestran una y otra vez cuán compatibles son.

“Let’s Dance”: Sharon Batiste y Christian Polanque realmente comparten el corazón y el alma

El hecho de que Polanc aprecia su profesional “Let’s Dance” se hizo evidente una vez más cuando se colocó de manera protectora frente a ella en la red. En el perfil oficial de Facebook del programa de baile, RTL compartió una publicación titulada “La mamá de ‘Let’s Dance’ nos dice: por qué Sharon Batiste tuvo que luchar tan duro en el jardín de infantes”. El video incrustado aborda el difícil camino de Sharon hacia el mundo del espectáculo.

A bailar: Christian Polanc reacciona a las duras críticas de sus compañeros profesionales: “¡No me importa!”

“Sharon siempre sintió que tenía que luchar por el reconocimiento, trabajar más duro que nadie, por una triste razón”, dice la publicación, antes de que la madre de Batiste diga: “Su color siempre juega un papel, incluso en el jardín de infantes y la escuela, un papel. la década de 1990 Porque no estaba muy claro. Había dichos estúpidos de los niños. Y ahora el hombre de 31 años quiere mostrárselos a todos, dijo después un portavoz de RTL.

Sharon Batiste escupe dichos estúpidos en Internet – Christian Polanc interviene

Pero no todos los fanáticos de “Let’s Dance” pueden ponerse en los zapatos de Sharon Batiste. En innumerables comentarios, se minimizó su experiencia con la discriminación. “¡Ya no puedo escucharlo! Ella solo quiere correr la voz sobre cuántas personas han tenido el problema. ¡No le creo de todos modos! ¡Ella solo quiere iniciar una conversación! “Es un dicho estúpido. También se puede ver en el siguiente comentario que muchos no entendieron para nada de qué se trataba el post y el racismo marginado: “La vida es toda una lucha, hay que pensar en quién tiene que luchar contra todo, las personas con cáncer, los seres queridos”. perdido de ella, perdido su trabajo y más “. Mucho. Se supone que debes mantener las pelotas planas “. ¡Comparaciones totalmente inapropiadas en este punto!

“Let’s Dance”: ¿final triste? | Los fanáticos están frustrados.

No me extraña que Christian Polanc explote en esta tontería. “Creo que es hora de borrar Facebook”, dijo enojado el pro de “Let’s Dance”. “Lo que algunos dicen aquí desafía por completo mi comprensión de la decencia y la humanidad”, explica Pollan en la columna de comentarios.

También interesante:

Muchos fanáticos desacreditan los comentarios racistas por lo que son, o simplemente saltan junto con la pareja de “Let’s Dance”. “La gente honestamente. Simplemente no lo hagas”. Polonia cristiana Sharon está tranquila. “¿No tienes ningún pasatiempo que te entusiasme mucho?” Una mujer escribió, por ejemplo.