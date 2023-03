¿El soltero más impopular? Las mujeres huyen de david jackson

tz televisión

¿David Jackson se aleja de las mujeres? Después de dos salidas voluntarias, seguirán otras canastas de Bachelor en el próximo episodio.

MÉXICO – En la actual temporada de “The Bachelor”, cada vez más mujeres postulan a Rosenkavalier: según informó RTL para el nuevo episodio, que no se transmitirá hasta el próximo miércoles (29 de marzo), dos mujeres presentarán a Rosenkavalier David . Jackson (32) canasta.

¡Advertencia de spoilers! Estos candidatos a “Bachelor” se van voluntariamente

Primero, Giovanna (27) busca chatear con David en la próxima noche de rosas, como adelanto del nuevo episodio. “Me gustas mucho”, comienza el joven de 27 años e interrumpe directamente: “Mis sensores están funcionando”. Giovanna descubre que ya no se siente decepcionada cuando no la invitan a una cita. Ella vio esto como una señal: “Tal vez no estoy aquí después de todo”. David entiende completamente esto: “Es una pena. Pero es algo que puedo entender completamente. “Los dos salieron de la conversación pacíficamente. “Solo quedan once” – por ahora…

Un poco más tarde, Tamara, de 29 años, se acercó a The Bachelor. “Mis antenas continúan”, señala el soltero. “Lo siento mucho”, explica el joven de 29 años. “Simplemente no me siento de esa manera. Tengo mucha, mucha nostalgia”, dice, sollozando. David la abraza directamente, pero nuevamente muestra su comprensión. “Aprecio tu honestidad”.

El soltero David Jackson consiguió tequila

Las otras diez chicas saben cómo consolar directamente al soltero: “¿Qué quieres beber?” El tequila se drena instantáneamente. Luego, David preguntó al grupo: “¿Alguien más quiere decir algo?” “En este punto, por supuesto, estoy feliz por cada mujer que me acepta voluntariamente y todavía está aquí”.

El soltero David Jackson quería encontrar el amor en el show de la cúpula de RTL, pero se escapó con algunos candidatos © RTL / RTL +

Giovanna y Tamara no son las únicas que han rechazado a The Bachelor. Fiona (29) y Danielle (28) también se despidieron en dos episodios anteriores. El soltero también recibió un desagradable rechazo de Lisa M., ¡y todo en una cita!