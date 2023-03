Barbara Schöneberger está causando revuelo con Wendler-Diss

Barbara Schonberger coprotagonizó Do You Understand Fun? No andes con rodeos.Foto: SWR/Thorsten Hein

televisión

Barbara Schonberger ha sido apreciada por el público televisivo durante años por su naturaleza extrovertida. El medio tampoco pierde los golpes laterales, como se muestra ahora nuevamente. Sobre la versión final de “Do You Get the Fun?” La exitosa estrella Michael Windler perdió grasa casualmente. Schöneberger ya ha anunciado la aparición de Howard Carpendale.

Barbara Schonberger levanta la mano

La nueva canción de Howard Carpendale “You’re the Last”. Para Barbara Schoenberger, fue un pase directo el sábado por la noche. “Estoy tan feliz de que esté aquí hoy con su canción actual ‘You’re Another'”, dijo primero la mujer de 49 años, pero su incorporación lo tenía todo:

“Una canción sobre Wendler, creo. ¡Estoy deseando que llegue Howard Carpendale!”.

Ahora ha dejado clara su opinión sobre los inmigrantes de Florida. Recientemente Michael Vendler ha vuelto a estar en los titulares porque RTL Zwei ha anunciado un documental sobre el embarazo de su mujer, Laura Müller. Después de solo un día, el programa se retractó y canceló el proyecto luego de recibir fuertes críticas. La familia de Jason también expresó su descontento en Instagram.

Barbara Schonberger se celebra en las redes sociales.foto: vsspass/instagram.com

Como recordatorio: al comienzo de la pandemia de Corona, Michael Windler llamó la atención repetidamente con historias de conspiración. Una comparación sospechosa de los campos de concentración finalmente le costó su trabajo como miembro del jurado de “DSDS”. Desde entonces ha desaparecido del programa de televisión alemán. Y si dependiera de Barbara Schonberger, seguiría así.

Los espectadores celebran al compañero de Wendler

Por supuesto, su comentario sobre Wendler no pasó desapercibido en las redes sociales. “¡Al-Fatiha!” dice un usuario, por ejemplo, y varios otros también se divierten.

La escena con Wendler-Diss se compartió más tarde en la historia en el canal oficial de Instagram del programa. Leyenda reveladora: “¡Bárbara para presidente!”

Karpendall ignora la declaración de Schönberger

Su conclusión personal después de la proyección: “Hoy fue absolutamente increíble, me divertí mucho. Creo que hicimos grandes películas hoy y todos estaban de buen humor”.

Howard Carbondale en particular estaba “muy relajado y de buen humor”, dijo emocionada. Por cierto, el cantante no se ofendió con Michael Windler, sino que solo dijo en el programa: “Esta es la música que quieres escuchar en este momento, simplemente tiene que ser divertida”.