‘Daño psicológico’: Lesha y Danny Buchner se niegan a comer el menú ‘Celebrity Dinner’ de Gülpens

Danny Buchner y Lesha con Tamara y Marco Gulpin en “The Perfect Celebrity Dinner”. Sin embargo, a los huéspedes no les gusta la comida que se sirve solo leyendo el menú. “Los gatos lo entienden”, se quejó Lesha.

Mallorca – “The Perfect Celebrity Dinner” se presenta actualmente como invitado en Mallorca. También asistieron: Danny Buchner (44), Lesha (36), Marco y Tamara Gulpin, quienes esta vez serán los anfitriones de la velada. Sin embargo, a la Sra. Buchner y Lesha no les gusta nada la comida, lo cual hacen entender en voz alta a sus anfitriones.

Danny Buchner y Lesha furiosos por la lista de cenas de celebridades de Gülpens: “¿Quieren provocarme?”

como Danny Buchner (“Adiós Alemania”; Toda la información sobre docu-soap) y Lisha (“Summer House of the Stars”) con la lista de sus anfitriones (“Adiós Alemania”) por adelantado, ambos gritando “Noooo”, incluso mientras leen solo los aperitivos. Hay rollos de salmón y calabacín. “Yo no como calabacín ni salmón, ¿de qué sirve? ¿Me quieren provocar?”, grita Lesha enojada a la cámara de VOX.

El plato principal es un plato de carne de cerdo y espárragos, otro problema esta vez también para Danny Buchner. “No puedo comer nada por cortesía”, dice desde el principio, y Lesha agrega: “Me congelo en algo así. Lo soluciono y luego los gatos lo consiguen”. Mientras come, Tamara le sugiere una solución a Lesha. : “En realidad puedes enrollar salmón”. – Pero Lesha sigue siendo difícil: “No puedo hacer esto. Solo, si hay un poco de estilo allí, estoy realmente enfermo mental cuando se trata de eso”.

El técnico de Knigge aconseja a la familia Gülpens sobre alternativas, mientras que Büchner y Lisha aconsejan más “cortesía y discreción”

Después de eso, Tamara Gulpin comentó sobre lo sucedido: “Estaba a punto de irme. Pero traté de dominar todo y sonreír lejos “- Danny y Lesha son solo” personalidades fuertes “con” solo en ellos “. Menos mal que su esposo Marco pudo ponerla en la cocina durante el episodio de Backstage.

El entrenador de etiqueta también valora la actitud hacia VOX al sugerir por un lado ofrecer alternativas como anfitrión y por otro lado mantener “la cortesía y la discreción” como invitado y “no quejarse en público, sino simplemente mirar: ‘ ¿Que pasa? “. Danny Buchner reveló recientemente lo que su difunto esposo, Jens, pensó sobre asistir a una ‘Cena de celebridades’.. Fuentes utilizadas: vox.de/ La cena perfecta de celebridades, 03.07.22