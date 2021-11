Rumores sobre Rick y Valentina: ¿la está tratando el ex Raúl Richter?

Los rumores han estado hirviendo desde este verano: Bin Valentina Bahdi (27) y Rick Jeslason (33) Algo debería funcionar. Hace solo unos días estaban Vamos a bailarEstrellas tomados de la mano Atrapado en la ciudad sajona de Risa. De 2015 a 2016 GZSZ-La actriz sigue con Raoul Richter (34) en una relación. El actor vuelve a estar en manos firmes y lleva tres años con él Vanessa Schmidt contento. Pero, ¿qué dice él? Raoul En realidad tambien día de amor cortejando almiar?

op Raoul Algunos detalles especiales sobre Valentina Y almiar ¿Charlaste? ¡Lamentablemente no! “Simplemente lo sigo primitivo”, explica en una entrevista con costoso En el estreno de “Frozen” hace unos días. Según su ex Valentina Pero “ella no ha tenido una relación laboral por mucho tiempo” – en este sentido se puede encontrar Raoul “Maravilloso”, si debe funcionar entre la bella y el ex futbolista: “¡Los trataré por igual!”Anunciando el primero GZSZ-estrella.

¿Cómo van las cosas? Raoul ¿Vida emocional privada en este momento? “También estoy envejeciendo y la etapa de Sturm und Drang está llegando a su fin”El actor bromea. Mientras tanto, desató vitalidad y está feliz de ver a una mujer como Vanessa estar a su lado. A pesar de tres años de relación, los dos todavía están lejos de planear una boda: “Tenemos la mitad de una relación a larga distancia y eso también es bueno para nosotros”.

Anuncios

Valentina Bahdi y Rick Jeslason en septiembre de 2021 en Berlín

Anuncios

Rurik Jeslason, Renata Lusin, Valentina Bahdi y Valentin Lucien Bey Let’s Dance

Anuncios

Instagram / vanessa.schmitt_ Raoul Richter y Vanessa Schmidt

votar Mostrar resultado



¿Consejos para Promiflash? Envíe un correo electrónico a: [email protected]