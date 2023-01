Datos técnicos filtrados de los mejores smartphones

Como cada año, Samsung presenta una vez más sus teléfonos móviles insignia de la serie Galaxy a principios de febrero. Ahora Winfuture ha obtenido los datos técnicos e imágenes del Galaxy S23 y Galaxy S23 Plus. La principal diferencia entre los dos smartphones de gama alta será el tamaño (pantalla), y el resto del hardware será casi el mismo según la filtración.

La apariencia de los dos teléfonos inteligentes de gama alta es más una evolución que un nuevo diseño: la cámara de la parte posterior casi ha desaparecido y la lente sobresale solo un poco. El Galaxy S23 de Samsung tendrá una pantalla de 6,11 pulgadas, mientras que el modelo Plus vendrá con una pantalla de 6,6 pulgadas en diagonal. Ambos dispositivos tienen una resolución de pantalla de 2340 x 1080 píxeles con 425 o 393 píxeles por pulgada, frecuencias de cuadro variables de 48 a 120 Hz y admiten el modo HDR10+.

Procesador Snapdragon también aquí en Europa

En lugar de confiar en los procesadores Exynos propios y menos potentes de Samsung para el modelo europeo de los dispositivos Galaxy S, el fabricante de hardware de Corea del Sur también está usando procesadores Qualcomm para nosotros este año. El Snapdragon 8 Gen 2 se usa en ambos teléfonos de gama alta, que se dice que ofrecen un rendimiento decente y aumentan las tasas de rendimiento y el reloj en el proceso de 4 nm. Ambos dispositivos ofrecen 8 GiByte LPDDR5 de RAM y memoria flash con 128 o 256 GB (Galaxy S23) y 256 o 512 GB en el modelo Plus. El Galaxy S23 tiene una capacidad de batería de 3900 mAh, mientras que el S23 Plus tiene una capacidad de 4700 mAh. Ambos teléfonos también tienen soporte para red móvil nano, e-SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 y 5G. Android 13 se usa con la interfaz Samsung One UI como sistema operativo.





Triple cámara con cambios moderados

En cuanto a las cámaras, el sistema de 3 cámaras en la parte trasera solo puede mencionarse como mejoras en los detalles: ambos smartphones de gama alta cuentan con una cámara de 50 megapíxeles con apertura f/1.8 y una segunda lente ultra gran angular. Con una resolución de 12 megapíxeles, una apertura de f/2.2, un campo de visión de 120 grados, además de un zoom óptico como tercera cámara de 10 megapíxeles, que en conjunto dan como resultado un triple zoom óptico. La cámara frontal permanece prácticamente sin cambios y sobresale de la pantalla a través de un pequeño recorte perforado. Se pueden encontrar más detalles sobre los dos teléfonos inteligentes de gama alta en Winfuture.

Fuentes: ganarfuturo a través de golem