DAX va a la zaga: no hay recuperación después de Semana Santa

Después de las largas vacaciones de Semana Santa, el DAX disminuyó inicialmente. Las preocupaciones sobre la economía en China y los acontecimientos en Ucrania dejan poco espacio para estrategias de inversión arriesgadas.

El DAX ha bajado más de medio punto porcentual y figura por debajo de la marca de los 14.100 puntos. En el El jueves pasado El índice subió un 0,6 por ciento a 14.163 puntos.

“En gran medida, la guerra en Ucrania y las medidas de bloqueo en curso en China siguen siendo el centro de atención”, escribieron los observadores del mercado de ING en un comentario de mercado. Desde un punto de vista técnico, le dan cierta importancia a la marca de los 14.100 puntos: “Si el DAX rompe aquí de forma sostenible, inicialmente se espera una caída adicional del precio hasta la ronda de los 14.000 puntos”. Menos de 14.000 puntos sería un retorno de hasta 13.106 puntos a la larga, tesis de los expertos de ING.

Los desencadenantes de la temporada de informes pueden proporcionar un impulso, pero en ambas direcciones. En EE. UU., las empresas ya están presentando sus balances, y los grupos alemanes seguirán. Según la analista Tina Teng de la corredora CMC Markets, los inversores esperan ahora las cifras trimestrales de los grandes grupos tecnológicos estadounidenses. El servicio de transmisión Netflix comienza hoy después del día de negociación, el miércoles, entre otras cosas, seguirá el fabricante de automóviles eléctricos Tesla.

Apenas hay movimiento en Wall Street

En los EE. UU., el comercio comenzó de nuevo ayer y los mercados en su conjunto se mantuvieron planos: el índice Dow Jones perdió un 0,1 por ciento a 34.411 puntos. El S&P 500 apenas cambió a 4.391 puntos, y el índice Nasdaq Tech perdió un 0,1 por ciento a 13.332 puntos. Objetivamente, la situación tampoco ha cambiado: “La política monetaria de la Fed, los costos energéticos muy altos y los problemas económicos causados ​​por la guerra en Ucrania afectarán a los mercados en las próximas semanas a menos que se encuentre una solución”, dijo Rick Meckler, socio. En la firma de inversión Cherry Lane Investments.

Mientras tanto, el banquero federal de EE. UU., James Bullard, pidió nuevamente que las tasas de interés de EE. UU. se eleven al 3,5 por ciento para fin de año a fin de frenar la alta inflación. No se puede llegar allí en un solo paso y los incrementos no deben ser más de 0,5 puntos porcentuales por paso, dijo el jefe del Banco de la Reserva Federal de St. Louis en St. Louis. La economía estadounidense no entrará en recesión y es probable que la tasa de desempleo, actualmente en 3,6 por ciento, caiga por debajo del 3 por ciento este año.

Las tasas de interés más altas tienden a ser malas para el mercado de valores porque las tasas de interés más altas hacen que los bonos sean una alternativa a las acciones.

Especificaciones mixtas de Asia

No hubo una tendencia clara en Asia: los datos económicos mixtos de China están afectando a los mercados bursátiles allí. La Bolsa de Valores de Shanghai perdió un 0,6 por ciento a 3.177 puntos. El principal índice de Hong Kong cayó un 2,5 por ciento. En China, la economía sorprendentemente creció con fuerza en el primer trimestre. Sin embargo, debido a la reciente ola de Corona y la guerra de Ucrania, las ventas minoristas en marzo cayeron el doble de lo esperado en un 3,5 por ciento, mientras que el desempleo en un 5,8 por ciento fue el más alto en casi dos años.

Por otro lado, el Nikkei de Japón subió un 0,7 por ciento a 26.985 puntos gracias a las ganancias de precios en los valores de las fichas.

Los precios del petróleo son casi estables Los precios del petróleo tienden a ser un poco más débiles. Por la mañana, el barril de Brent del Mar del Norte (159 litros) cotizaba en 113,06 dólares. Eso fue 10 centavos menos que el día anterior. El precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó 27 centavos a 107,94 dólares. En el mercado del petróleo, los inversores continúan preocupados por la demanda de China. Los bloqueos y otras restricciones impuestas por la estricta estrategia de cero covid están frenando la segunda economía más grande. Los inversores esperan ahora medidas económicas de apoyo.

El inversor financiero Apollo está considerando participar en un programa de Twitter Según un informe de prensa, el inversor financiero estadounidense Apollo podría querer adquirir el servicio de SMS de Twitter. La compañía está considerando respaldar al multimillonario tecnológico Elon Musk o a cualquier otro postor con capital o préstamos en una oferta. El diario de Wall Street informó (“The Wall Street Journal”) y se basó en personas familiarizadas con el asunto. El inversor financiero también se jugó por una posible colaboración entre el servicio de Internet Yahoo y Twitter.

Bank of America gana menos Después de un trabajo brillante en la pandemia, Bank of America obtuvo ganancias significativamente menores a principios de año. En el primer trimestre, los ingresos netos cayeron un 12 por ciento año tras año a $ 7,100 millones. Sin embargo, el banco aumentó sus ingresos totales en un 2% a $23,200 millones. Esto se debió en gran parte a la fuerte actividad crediticia al consumo. READ ¿Una salida a la crisis? Es probable que el gigante de la moda cierre varias sucursales en Alemania.