De gira por el mundo en Argentina: la ciudad más cool de Sudamérica, Buenos Aires

Inspirado por las grandes experiencias naturales de la Patagonia, nuestro autor continúa su viaje alrededor del mundo hasta Buenos Aires. La capital argentina es colorida, diversa y verde. ¡Si no fuera por las muchas tradiciones caninas!

norteMis endorfinas se equilibraron después de semanas en la naturaleza de la Patagonia. Como punto culminante, cada uno es más hermoso que el anterior: glaciares, montañas, lagos verde esmeralda, me inspiré en las experiencias naturales, una buena preparación para la próxima parada de mi viaje alrededor del mundo: probar el aire de la gran ciudad en Buenos Aires. Traducido, el nombre significa “buen viento”, pero eso se aplica a Million-Moloch solo de forma limitada. “Aire denso” encaja bien.

La capital de Argentina a menudo se conoce como la París de América del Sur. Creo que la comparación es demasiado plana. Buenos Aires tiene un fuerte carácter europeo y recuerda arquitectónicamente a París y Madrid, especialmente en los distritos Centro y Barrio Norte.

Pero esto es solo una pequeña parte de la variedad. “Buenos Aires es tribal, latino, africano, judío y exótico”, me dice Marianna Radicic Coleran, fundadora de la compañía de viajes Lunfurta Travel. Se especializa en los principales recorridos de Buenos Aires para mostrar los muchos lados menos conocidos de la ciudad.

Edificios de la época colonial bordean la Plaza de Mayo en el corazón de la capital Fuente: Getty Images/John W. Bannan

Pero incluso sin guía, uno se da cuenta rápidamente de que la diversidad se puede ver y sentir en cada rincón de la ciudad, y esto le da a Buenos Aires su encanto especial. No necesariamente en el abigarrado distrito de La Boca, es hermoso de ver, pero en algunas áreas parece una tienda de souvenirs gigante. No parece real. Los distritos de San Delmo y Palermo son los más emocionantes. Si bien ambos atraen a los turistas, la vida aquí es más auténtica y menos escenificada.

La ciudad de Buenos Aires me recuerda a Berlín

Con su encanto rústico, San Delmo recuerda a Kreuzberg y Friedrichshain en Berlín. Lo más destacado aquí es, por supuesto, el mercado dominical. Comienza en Plaza de Mayo y continúa hasta Plaza Torego y más allá. La gama de cosas originales es enorme, desde sombreros de paja hasta tazas de porcelana.

La selección en el Mercado San Telmo también es fantástica. El mercado de abastos es un verdadero templo para los amantes de la comida, aquí puedes pasar horas comiendo comida callejera, desde empanadas y bocadillos de chorizo ​​hasta tortilla española, una tortilla hecha de huevos con papas y cebollas.

Una difícil situación económica no impide que Portinos se reúna en bares para comer, beber y charlar Fuente: Martín Lewicki

Me cautivaron aún más los dos barrios, Palermo Soho y Palermo Hollywood. El área se considera particularmente segura, y aquí puedes caminar libremente por las calles incluso de noche. La mayoría de los bares y clubes de moda de la capital se encuentran en Palermo, por lo que la gente sale por la noche. Incluso como berlinés, me sorprende lo vibrante que es la vida nocturna en Buenos Aires y lo concurrida que está en todas partes. No hay que olvidar que en el área de Buenos Aires viven casi 13 millones de personas.

Sigue leyendo

Palermo tiene mucho que ofrecer durante el día. Especialmente restaurantes interminables. Aparte de innumerables pizzerías y hamburgueserías, hay panaderías vegetarianas, restaurantes vegetarianos, restaurantes de pescado y marisco. Y por supuesto el tradicional asado, que significa carne a la parrilla. El amor por la buena comida revela rápidamente las influencias italianas en Buenos Aires: la mayoría de los inmigrantes tienen raíces italianas. Entonces, como en Italia, casi todos los bares están llenos por la noche, y eso es casi todas las noches.

A pesar de la inflación, la gente disfruta la vida en Argentina

¿Cómo lo hacen los portinos, como se les llama a los habitantes de Buenos Aires? ¡Después de todo, solo en febrero de 2022, la inflación en Argentina alcanzó el 52 por ciento! El peso argentino se ha estado depreciando durante años. Si quieres ahorrar dinero, hazlo en dólares americanos o euros, no hay otra forma.

Pero es difícil con salarios bajos. Un ingeniero bien pagado gana alrededor de 1200 euros mensuales netos, menos de la mitad del salario medio. Viajar a otros países es impensable para la mayoría de los argentinos porque la moneda es débil y los pasajes aéreos al extranjero son caros. Entonces, ¿qué hay que hacer sino disfrutar de la vida local tanto como sea posible?

Una cuidadora de perros atiende a varios animales en el Parque Belgrano Crédito: Picture-Alliance/Pa/Chad Ehlers

Y los porteños pueden disfrutar. Los fines de semana, se sienten cómodos en los numerosos parques de la ciudad. Los más bellos y grandes se encuentran en Palermo, como la impresionante rosaleda. Aquí todos beben la bebida nacional en los bancos y céspedes de los parques: el té. Incluso en las montañas, vi a argentinos sorbiendo sus pajitas de té complementarias mientras caminaban. Literalmente lo llevas contigo a todas partes.

Los porteños tienen un vínculo igualmente fuerte con los perros. ¿Por qué un perro se mantiene en una ciudad tan densamente urbanizada es un misterio para mí. El hedor de las calles, especialmente en los días calurosos, se burla del nombre de la ciudad, “Buen Aire”, ya que los amigos de cuatro patas dejan minas por todas partes.

Pero después de varias semanas esto fue lo único negativo que encontré de Buenos Aires. Todo lo demás es puro amor. Esta ciudad me parece la más fría de Sudamérica.

Lea más partes de la serie de la gira mundial “One Way Ticket” aquí. La columna aparece cada dos semanas.