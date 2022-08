De la madera al acero: los precios de muchas materias primas se están desplomando

Los cuellos de botella en el suministro y las subidas de precios han dominado los titulares durante meses. Todo parece raro y caro. Al menos esa es la cantidad de empresas, desde fabricantes de automóviles hasta fabricantes de alimentos, que justifican los aumentos de precios a veces pronunciados. Sin embargo, esta tendencia ahora se ha invertido para muchas materias primas y productos primarios. Para algunos productos básicos, los precios mayoristas en las bolsas de valores se han derrumbado. algunos ejemplos:

cobre

El precio del cobre es uno de los indicadores de la economía mundial. Por muy malas que sean las perspectivas para la economía mundial desde Estados Unidos hasta el euro y desde China hasta los grandes países emergentes, también lo han sido los precios del metal necesario para todo tipo de edificios, instalaciones industriales y maquinaria. En 2020 y 2021, el precio de los contratos de futuros de cobre, es decir, los certificados de vencimiento para la entrega futura de cobre, aumentó considerablemente en las bolsas porque los comerciantes de materias primas esperaban que la economía se recuperara rápidamente. Predijeron que la oferta no seguiría el ritmo de la demanda. Después de alcanzar un récord de más de $ 10,800 por tonelada a principios de marzo de este año, ha caído más del 30 por ciento a poco menos de $ 7,000 en ocasiones.

hierro y acero

Los precios de otros productos básicos ya habían alcanzado niveles récord el año pasado, cuando la economía aún estaba mejorando en muchas partes del mundo y la invasión rusa de Ucrania parecía inimaginable para muchos. Esto incluye el mineral de hierro. En julio del año pasado, el precio de la tonelada subió a $220. Hoy el precio por tonelada es sólo de unos 110 dólares. El precio del acero se está desarrollando de manera similar, aunque contiene no solo materia prima mineral, sino también mucha energía, cuyo precio en forma de carbón y gas todavía se encuentra en un nivel récord.

trigo

El precio de uno de los productos básicos agrícolas y alimentos básicos más importantes también ha aumentado en muchos países en los últimos años. Con el ataque de Rusia a Ucrania y las preocupaciones sobre las entregas de estos dos importantes exportadores agrícolas, la Bolsa de Futuros de Chicago, la principal bolsa de materias primas, subió a $ 1250 por bushel (capacidad de alrededor de 35 litros). Luego, el precio volvió a caer en más de un tercio a alrededor de $ 780 en la actualidad. A pesar de la reciente caída, el precio del trigo sigue siendo casi el doble que en los años anteriores al coronavirus. Para muchos países pobres cuyas poblaciones dependen de las importaciones de trigo, esto sigue siendo muy costoso.

aceite de palma

El precio del aceite de palma, que no solo se encuentra en muchos alimentos sino también en otros productos como los cosméticos, se ha reducido a la mitad desde que alcanzó un máximo histórico en abril de este año. El algodón, que todavía estaba en un nivel récord en mayo de 2022, vuelve a ser un 30 por ciento más barato.

Sin embargo, este desarrollo no es el mismo para todos los productos agrícolas. Muchos productos animales, desde la carne hasta los lácteos y los huevos, todavía se encuentran en niveles récord.

Semiconductores

La disminución de los precios no se manifiesta en modo alguno en el caso de las materias primas que cotizan en bolsa. Incluso para los chips de computadora, cuya escasez ha sido noticia en todo el mundo durante aproximadamente dos años, los precios están cayendo, pero no para todos los tipos. Según la firma de investigación de mercado taiwanesa TrendForce, los chips de memoria DRAM cayeron más del diez por ciento en el último trimestre en comparación con el año anterior. Según los expertos, el desarrollo puede empeorar en los próximos meses. Los procesadores que no solo alimentan computadoras y teléfonos inteligentes, sino que están integrados en todo tipo de productos electrónicos, automóviles y armas, todavía tienen una gran demanda y pueden volverse más caros.

Madera

¿El desarrollo de las materias primas mencionadas es una tendencia que continuará y llegará también a los consumidores después de un tiempo? Esto no es seguro. Una advertencia sobre las esperanzas prematuras de que terminen las alzas de los precios mundiales es el precio de la madera estadounidense. La materia prima más importante para la industria de la construcción de EE. UU. fue uno de los primeros cuellos de botella importantes en el suministro que paralizó partes de la economía. Luego, la burbuja estalló y el precio se derrumbó más del 70 por ciento en unas pocas semanas, triplicándose nuevamente a fines del año pasado y esta primavera, antes de volver a caer. Actualmente, el costo de 1,000 “pies cilíndricos”, la unidad estándar de los futuros del mercado de valores de EE. UU., es de $ 550, menos de un tercio del máximo histórico de 2020. Si la economía mundial se recupera nuevamente y la demanda aumenta, la dirección del precio de otros productos básicos tambien podria cambiar volver rapido.