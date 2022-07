De la nada a la leyenda pirata: “Skull and Bones” muestra la bandera y se estrenará en 2022

“Skull and Bones” está navegando.

The Pirate Adventure está programado para ser lanzado en noviembre de 2022 después de numerosos retrasos y la reanudación del desarrollo.

Ubisoft promete años de soporte y contenido gratuito.

Más noticias de juegos se pueden encontrar aquí

La larga aventura de mundo abierto “Skull and Bones” desarrollada por Ubisoft está programada para su lanzamiento el 8 de noviembre de 2022. El editor francés presentó esto como parte de un evento en línea, mostrando una jugabilidad real, así como un nuevo tráiler cinemático.

Ambientada en el “Océano Índico durante la edad de oro de la piratería”, la curiosidad aguarda muchas batallas navales como se conoció en “Assassin’s Creed 4: Black Flag” (2013). Pero como eso no parece suficiente, el título ha sido revisado y retrasado repetidamente desde que se anunció por primera vez en la feria comercial E3 en 2017.

En 2020, el proyecto volvió a desarrollar el proyecto, que se rumorea que ha costado $ 120 millones en costos de producción hasta la fecha. Parece que el procedimiento máximo se vio coronado por el éxito: Nuevo “Calavera y Huesos” Según los medios de juegos, que ya pueden insinuar, parece tener mucha más profundidad que en 2017. Gracias a los préstamos de otros títulos de Ubisoft como “The Division” y “Assassin’s Creed”.

De habenichs a leyenda pirata

“Skull and Bones” permite a los propietarios de PC, PS5 y Xbox Series meterse en los restos varados de alguien que no tenían a fines del siglo XVII y, si tienen éxito, convertirse en una leyenda pirata.

Los jugadores comienzan con un bote pequeño y cofres dorados vacíos. Los pedidos completados, exploraciones, búsquedas del tesoro y redadas aumentan su dinero, reputación y seguidores.

De leyenda de los ricos a pirata: esta foto ilustra las carreras de jugadores exitosos. © Ubisoft

En algún momento, la pequeña cáscara de nuez eventualmente se convertirá en una flota completa de acorazados y cargueros altamente especializados y expandibles individualmente, siempre que operes correctamente, siempre tengas suficientes suministros a bordo, mantengas feliz a tu tripulación y reúnas diligentemente las materias primas. La madera, las materias primas y los productos animales son requisitos esenciales para las artesanías a gran escala. Pero incluso cuando vas a la playa, te espera un botín regordete, o al menos un pedido potencialmente grande en un bar.

Ubisoft lleva varios años prometiendo contenido gratuito

Según Ubisoft, todos los desafíos deberían poder superarse solo o con hasta dos aliados en modo cooperativo. El juego cruzado y la progresión cruzada son posibles. Las batallas PvP entre jugadores se pueden activar opcionalmente, pero ya hay suficientes peligros en forma de facciones hostiles, caravanas comerciales bien protegidas, tormentas y olas brutales.

Basado en un plan poslanzamiento de varios años, Ubisoft promete actualizar periódicamente el juego con contenido, actividades, historias y desafíos nuevos y gratuitos.

Con Sea of ​​​​Thieves de Microsoft, Skull and Bones se encuentra con un juego de piratería de mundo abierto con una comunidad leal. también aparece Solo un día después, “God of War 2: Ragnarok”que llamará mucho la atención.

© 1 & 1 Mail & Media / teleschau



imagen teaser: © Ubisoft