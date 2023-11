Portal PlayStation: Esto es lo que puede hacer la nueva consola portátil de Sony

Las primeras pruebas del nuevo PlayStation Portal portátil de Sony están en marcha. Así reciben los usuarios el nuevo dispositivo.

El lanzamiento de PlayStation Portal por parte de Sony ha generado grandes expectativas, pero las primeras pruebas han demostrado que no es adecuado para todos los jugadores. Engadget expresa su decepción con el dispositivo “escamoso”. A pesar de la increíble duración de la batería, no siempre se puede contar con un funcionamiento estable, incluso con la mejor conexión WiFi. La falta de Bluetooth es un inconveniente ya que limita la elección de auriculares.

GamePro de Alemania es un poco más positivo y enfatiza que PlayStation Portal se puede utilizar mientras viaja. Sin embargo, se requiere una red doméstica sólida y un gran ancho de banda en el sitio para garantizar una experiencia de juego fluida.

Polygon va al grano: PlayStation Portal es adecuado para un pequeño grupo de jugadores. El elevado precio de más de 200 euros se ve con crítica, especialmente cuando se trata de no conectar un controlador Bluetooth al smartphone.

Por otro lado, Kotaku ve a PlayStation Portal como un paquete general sólido por su precio. Las familias que quieran mantener la televisión gratuita pueden beneficiarse especialmente de esto.

El nuevo dispositivo de Sony está polarizando



Las opiniones están divididas en el portal de PlayStation.

Imagen: Sony

IGN es más positiva que otras revistas y ofrece buenas experiencias, incluso en redes Wi-Fi públicas. Sin embargo, todavía se espera su idoneidad práctica.

The Verge señala que no todos los juegos son igualmente adecuados para PlayStation Portal. Además, existen muy pocas diferencias al jugar en dispositivos portátiles con controladores como el Backbone One. Se critica el elevado precio debido al limitado ámbito de aplicación.

TechRadar, por otro lado, está casi eufórico y ve en PlayStation Portal el dispositivo perfecto para un segmento de nicho. Sony ofrece la mejor opción para uso remoto con excelente ergonomía. Esto solo se recomienda si deseas jugar juegos localmente o mediante juegos en la nube.

El portal PlayStation de Sony está polarizando las pruebas. Que justifique el alto precio depende de las necesidades y expectativas individuales. Para los fanáticos acérrimos de la PS5, podría ser un dispositivo interesante, aunque costoso. Quizás todos se lo pierdan.

