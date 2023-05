De repente, está en todas partes: la advertencia de viaje de Zelensky a Putin

Pero numerosos viajes también indican una cierta necesidad. El mundo está cada vez más cansado de la guerra, especialmente aquellos países que no están directamente involucrados en el conflicto. El contraataque ucraniano comenzó lentamente. No hay muchas posibilidades de derrotar a las fuerzas rusas. Para que el estado de ánimo no cambie, la presencia de Zelenskyj es ahora esencial, adentro, pero sobre todo afuera.