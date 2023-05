Estados Unidos está abierto a entregar aviones de combate a Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Biden, quiere entrenar a los soldados ucranianos en aviones de combate F16 y está considerando la entrega de estos aviones. (foto de archivo) Fuente: dpa

Y el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, enfatizó al margen de la cumbre del G7 que la decisión no significa un cambio en la política de EE. UU. “Nada ha cambiado. Nuestro enfoque para entregar armas, materiales y entrenamiento a los ucranianos ha seguido las necesidades del conflicto”, dijo a los periodistas en Hiroshima. Sullivan agregó:

Estados Unidos no facilita ni apoya ataques en suelo ruso.

