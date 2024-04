¡De repente Zoe Vogt estaba frente a Yvonne!

¿Cómo se siente estar de regreso con GZSZ?

Lara Dandelion Siebert: “Es maravilloso y familiar estar de regreso y tengo muchas ganas de pasar el tiempo aquí. El ambiente familiar que disfruté el año pasado no ha cambiado”.

¿Esperabas eso?

“Por supuesto que esperaba volver, incluso entonces. Mi cabeza no esperaba que volviera. Pero para ser honesto, tenía un presentimiento… y como todos sabemos, tienes que escuchar tu instinto. sentimiento, y resultó ser correcto.”

¿Qué vivía Zoe anteriormente en el distrito GZSZ de Berlín y por qué desapareció entonces?

“Zoe ha pasado por muchas cosas, empezando por localizar a Laura Lyman, quien desapareció en un accidente aéreo. Cuando Laura reapareció repentinamente, Zoe quedó expuesta y terminó en prisión. Escapó y se presume que fue asesinada por un francotirador. Cómo sobrevivió Y por qué regresó, lo veremos ahora en la serie.

¿Cuál fue tu primera reacción cuando supiste que se anunciaría la muerte de tu personaje?

“De hecho, lloré cuando descubrí que Zoe iba a morir. Es una locura lo mucho que me ha gustado el personaje. Aunque pensé que la decisión para el papel era correcta y emocionante en ese momento, como actriz, por supuesto, estaba triste”. tener que dejar la serie.

¿Cómo viste reaccionar a los fans ante la supuesta muerte de Zoe?

“Cuando Zoe murió, recibí muchos mensajes de fans que lamentaban su muerte. Me hizo muy feliz y me sorprendió, porque ella era una antagonista tan obvia. Fue un gran cumplido y no un regalo especial para un papel como este.

¿Cómo te has preparado para tu regreso ahora?

“¡Realmente no puedes prepararte para un regreso como este, excepto de una manera divertida, por supuesto! Pensé en cosas personales para Zoe, como una lista de reproducción de música. Dejaré que el resto venga a mí y espero que los espectadores estén tan emocionados”. ¡Sobre su viaje como yo!

¿Cómo fue tu primer día de rodaje?

“Fue maravilloso volver a verlos a todos y tuve algunas escenas geniales en el set. Al mismo tiempo, estaba un poco emocionado de regresar, pero eso es parte de ello”.

¿Qué es lo más desafiante al respecto?

“¡Secreto! El mayor desafío fue mantener mi regreso en secreto. No se permitió que nada se filtrara, porque con esta historia habría sido particularmente desafortunado.