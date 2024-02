“Death Stranding 2”: primer tráiler lanzado

El primer tráiler de “Death Stranding 2” dura nueve minutos: el desarrollador Hideo Kojima y su equipo muestran las primeras escenas de juego de la mezcla de géneros, que insinúan un viaje igualmente salvaje como el del primer juego. Además de las diversas escenas, también puedes ver breves fragmentos del juego mientras el motor Decima desarrollado por Guerrilla Games (“Horizen: Forbidden West”) flexiona sus músculos.

anuncio

La segunda parte de Death Stranding se llama On The Beach. El reparto incluye a los actores Norman Reedus y Léa Seydoux, que repiten sus papeles de la primera película. El chico de la Parte 1 también ha vuelto. La descripción del juego es vaga: se trata de un “viaje para salvar a la humanidad de la extinción”. Las escenas que se muestran en el avance son tan desorientadoras como cabría esperar de un juego de Death Stranding.





Viaja por desiertos y paisajes rocosos.

Al igual que en la primera parte, los viajes probablemente también serán un elemento central del juego en la segunda parte. El personaje principal, Sam Porter Bridges, debe atravesar un paisaje hostil cargando todo el equipaje posible. Esta vez parece pasar por zonas escarpadas que parecen volcanes y por el desierto. El dirigible sirve de base.

“Death Stranding 2: On The Beach” también se lanzará exclusivamente para Playstation, al menos por ahora, específicamente para Playstation 5, y no está prevista ninguna versión para PS4. Kojima Productions apunta a 2025 como año de lanzamiento, pero aún no hay una fecha más precisa.

La primera parte llegó a PC dos años después de su lanzamiento, y es muy probable que en algún momento también esté prevista una versión para PC de “Death Stranding 2: On The Beach”. Además de “Death Stranding 2”, está previsto que la película se adapte en colaboración entre Kojima y el estudio A24.







(allá)