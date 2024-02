Todos los anuncios de la PS5 se muestran de un vistazo

Toda la información sobre la situación en enero de 2024 se puede encontrar aquí.

Conéctate con GameStar Plus Si los buenos juegos son importantes para ti. Informes especiales, análisis e información esencial para campeones de juegos de rol, generales aficionados y fanáticos de un jugador, de la mano de expertos que saben lo que se juega. Tus ventajas: Todos los artículos, vídeos y podcasts de GameStar Libre de anuncios publicitarios y de vídeo Es fácil cancelar en línea

State of Play terminó y nos dio unos 45 minutos de juego para muchos más juegos por venir. Aquí resumimos todos los anuncios importantes para usted.

Estos son los anuncios más importantes de State of Play en enero de 2024

Hoja de estrella











6:06







Stellar Blade: el juego de rol de acción exclusivo de PS5 tiene fecha de lanzamiento

La primera gran exclusiva de PS5 en la feria fue el título de acción Stellar Blade, anteriormente conocido como Project EVE. Como la protagonista Eva, viajarás de regreso a la Tierra en un futuro post-apocalíptico después de que los restos de la humanidad se hayan visto obligados a huir al espacio. Aquí se supone que debes destruir a las extrañas criaturas que alejaban a la gente enfrentándolas con espada y pistola.

Silent Hill: El mensaje corto











1:40







Silent Hill: SMS – Tráiler del nuevo juego de terror

El mensaje Silent Hill: The Short filtrado anteriormente también se reveló en el tráiler. Es más: el título de terror se puede jugar sorprendentemente a partir de hoy y de forma gratuita.

Puede encontrar más información aquí:

Colina silenciosa 2











1:34







Silent Hill 2: el primer juego del remake se ve realmente genial

También se pudieron ver nuevas texturas en el remake de Silent Hill 2, en el que el equipo de Bloober está trabajando actualmente. El tráiler muestra la jugabilidad de las batallas por primera vez, con la cámara ahora montada sobre el hombro del protagonista James, como en los títulos de acción clásicos. Sin embargo, todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta.

La doctrina del dragón 2











1:55







Dragon's Dogma 2 parece ser lo más destacado que los fans han estado esperando durante 12 años

No pasará mucho tiempo hasta que se lance Dragon's Dogma 2, que finalmente aparecerá 12 años después de su predecesor. El tráiler no revela mucho sobre la historia, pero muestra batallas más épicas contra monstruos enormes.

El ascenso de los Ronin











3:53







Rise of the Ronin: esto es lo que te espera en el nuevo juego de mundo abierto de los creadores de Nioh

Rise of the Ronin es el segundo título del programa, que se lanzará a mediados de mayo. En el juego Soulslike de Team Ninja, exploramos un mundo abierto en el Japón feudal como Ronin, un samurái sin amo. La emocionante jugabilidad nos ofrece los difíciles desafíos habituales en las batallas, pero al menos también debería haber niveles de dificultad.

Puedes obtener más información sobre Rise of the Ronin en la descripción general:

Hasta el amanecer











1:31







Hasta el amanecer: el juego de terror cinematográfico recibirá una remasterización para PS5

La remasterización de PS5 de Until Dawn previamente filtrada también ha sido revelada. Algunas ubicaciones y personajes conocidos del juego ya eran visibles, pero no había una jugabilidad clásica. Según los informes, el juego de terror ha sido “reconstruido y mejorado” para PS5 y PC.

Muerte varada 2 en la playa











9:40







Death Stranding 2 luce genial y revela la fecha de lanzamiento

Death Stranding 2 no solo obtuvo un nuevo tráiler, sino que también reveló su nombre completo: Death Stranding 2 On the Beach. Ni siquiera queremos intentar descifrar exactamente lo que estamos viendo aquí. Solo sabemos esto: se tratará nuevamente de la relación de Sam con Baby Lou y también regresarán personajes conocidos como Fragile y Higgs.

El nuevo proyecto de Kojima

Tras mostrar Death Stranding, Hideo Kojima también anunció un nuevo proyecto en colaboración con PlayStation. La nueva IP pretende ser un juego de acción y espionaje. Sin embargo, probablemente pasará un tiempo antes de que veamos más, ya que la producción no está programada para comenzar hasta que se lance Death Stranding 2.

También debería ser un juego interactivo que sea una “película al mismo tiempo”.

State of Play llegará en febrero

Sí, lo leíste correctamente. Al final de State of Play, Sony anunció el próximo avance. Y de hecho para el 6 de febrero de 2024. También se conoce el primer juego: esta vez finalmente se tratará de Final Fantasy 7: Rebirth, que se lanzará el 29 de febrero.

Puede obtener más información sobre la siguiente situación aquí:

Esto también se ha demostrado en el caso del juego:

Buzos del infierno 2 Tengo un nuevo trailer del juego. El shooter se lanzará el 8 de febrero.

Tengo un nuevo trailer del juego. El shooter se lanzará el 8 de febrero. Generaciones Sonic x Shadow Se lanzará en el otoño de 2024.

Se lanzará en el otoño de 2024. dave el buzo Ella reveló más sobre la colaboración con Godzilla que nos espera en mayo de 2024.

Ella reveló más sobre la colaboración con Godzilla que nos espera en mayo de 2024. altura V : El exitoso juego Metroidvania finalmente llegará a PS5.

: El exitoso juego Metroidvania finalmente llegará a PS5. Judá : El nuevo juego del creador de Bioshock ha recibido otro avance del juego.

: El nuevo juego del creador de Bioshock ha recibido otro avance del juego. Metro despertar VR: El título de terror en realidad virtual mostró una jugabilidad realmente excelente y llegará en 2024.

Todos estos fueron grandes anuncios del primer State of Play del año. También puede encontrar nuestra transmisión en vivo del evento en la segunda página.

La pregunta ahora es: ¿Qué opinas de la situación? ¿Cuál es tu juego favorito del directo en PS5? ¿Te perdiste algún título? ¡No dudes en escribirnoslo en los comentarios!