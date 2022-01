‘Death Strike’: Sophia Thiel sobre la enfermedad

La influenciadora Sophia Tell es abierta sobre su trastorno alimentario y quiere ayudar a otras personas que lo padecen.Foto: imago images / 7aktuell

Hace dos años, Sophia Thiel era una de las influencers del fitness más exitosas de Alemania. Pero en 2019, la joven de 26 años se retiró abruptamente del público, solo entró en contacto con ella en enero de 2021 y declaró que sufre del trastorno alimentario bulimia nerviosa, en el que los pacientes tienen una erupción repentina. Comer insaciable severo y luego vomitar compulsivamente. Sophia Thiel dice hoy que el diagnóstico sonó como un “derribo”.

Ahora he hablado con “Augsburger Allgemeine” sobre las consecuencias mortales de la búsqueda de la perfección, a la que he sucumbido durante años y que todavía está representada en gran parte de las redes sociales. “Me alegro de que todos vean solo lo bueno en sí mismos Internet Y no expongas sus debilidades “, dice Sophia Thiel.Estoy tan emocionada impacto Parecen infalibles y, por lo tanto, ejercen una presión loca sobre las personas que los siguen. Te comparas y te vuelves muy infeliz porque nunca podrás estar a la altura de ese ideal “.

instagram.com/sophia.thiel

Problemas psicológicos que resultan en Alemania Sophia Thiel dice que todavía está estigmatizada. “Mi impresión es que en Alemania solo hablas a puerta cerrada cuando estás en tratamiento.Espera ayudar a otros pacientes tomando su tratamiento abiertamente. Porque: “La curación no es un signo de debilidad, sino un signo de fuerza”. Es bueno obtener ayuda lo antes posible, pero, por supuesto, nunca es demasiado tarde para eso. La terapia ha cambiado todo para mí “.

La hija de Rosenheim también se dio cuenta de que con su anterior presencia en línea, ella era parte del problema. Quiere cambiar eso ahora. “Ya no quiero ser un explicador de fitness y tampoco quiero ser Sophia desde entonces.. “Quiero hablar con franqueza sobre mis problemas y no esconderme”, dijo. Se que hay muchos mujer Hay tanto sufrimiento como yo. Prefiero ayudar con esto ahora que solo dar consejos sobre capacitación y alimentación confiesa “.

(I)