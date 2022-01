Debido a la escasez de PS5: Sony cambia los planes de producción

La gama de hardware de PlayStation 5 sigue siendo muy limitada. © Neundorf / Kirchner-Media / Imago

Sony realmente quiere centrarse por completo en la nueva PlayStation 5. Pero como la consola aún no se podía ofrecer en cantidades suficientes, la empresa tuvo que cambiar de planes.

Ha pasado poco más de un año desde PlayStation 5 entró en el mercado. Sin embargo, todavía es muy difícil hacerse con la nueva consola de Sony. ¿Cuál es la solución de la empresa a esta carencia? Producir más consolas PS4.

Dificultades de producción de PS5: Sony reanuda la fabricación de PS4

como Bloomberg Según se informa, Sony originalmente planeó finalizar la producción de PS4 a fines del año pasado. Sin embargo, el lento ritmo de producción de la nueva PS5 está obligando a la compañía a reconsiderar esta estrategia. Es fácil conseguir componentes de PS4 y la producción es más económica. PS5 no es solo eso Altura la demanda Porque nos quedamos sin impresión en todas partes. el por todo el mundo Semiconductores–falla La producción se ralentiza significativamente y no se observa ninguna mejora hasta la segunda mitad del año como muy pronto. Entonces, Sony decidió La producción de PS4 continuará hasta 2022.

¿Todavía hay demanda de PS4?

Por supuesto, surge la pregunta ¿Qué tan alta es la demanda de PS4 alguna vez?. La mayoría de las personas que querían una PS4 ahora tenían siete años para comprar una. Incluso si la PS4 se ofreciera a un precio más bajo, la mayoría de las personas aún estarían esperando la oportunidad de comprar un sucesor.

Sin embargo, la demanda actual de PS4 de Sony probablemente sea de importancia secundaria. de acuerdo a Bloomberg También reproduce la secuela de producción de PS4. Un papel importante en las negociaciones con los socios de producción.

PlayStation: muchos títulos nuevos también llegarán a PS4

La buena noticia es que muchos juegos nuevos están por venir. Espectáculo para ambas generaciones de consolas., incluidos God of War: Ragnarok y Horizon Forbidden West. Por lo tanto, los fanáticos de PlayStation no tienen que preocuparse por no poder jugar un juego solo porque no tienen una PS5. Los únicos juegos que aún no se han lanzado en todas las plataformas incluyen Demon’s Souls, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart y Final Fantasy VII Remake: Intergrade. (ök) * tz.de es una muestra de IPPEN.MEDIA.