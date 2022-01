Después de solo un parche, Blizzard “olvidó” sus buenas intenciones

Que ingenuos éramos y aún pensamos en principios de diciembre del año pasado “En realidad puedes ignorar a Zereth Mortis, no hay poder de jugador allí”. No solo intentamos sugerir que los desarrolladores de WoW leyeron nuestro artículo, sino que el resto de la comunidad también se lo preguntó. Y, por supuesto, era demasiado bueno para ser verdad. Como resultó recientemente, el segundo Legendario en el Parche 9.2 de Shadowlands no está escondido detrás de las misiones introductorias de Zereth Mortis, pero nosotros Debes cultivar una reputación con la nueva facción Iluminada..

Bueno, después de todo, claramente hay un poder de jugador en el contenido de Zereth Mortis. Este es hasta Granja de nivel respetable respetada Debería disgustar a muchos jugadores en la comunidad.. Las conclusiones que Blizzard sacó del parche 9.1.5 fue “seleccionar menos tiempo y más formas de obtener recompensas”. Este emblema fue arrojado nuevamente al mar dentro de un parche.

Blizzard no aprendió nada

En el foro WoW Reddit, hay críticas sobre el requisito de reputación. Algunos sienten que esto es un intento torpe de sacar otra suscripción mensual de las costillas del jugador. Surge la pregunta de cuánta influencia tienen los desarrolladores en esta decisión y cuánto le importa a la gerencia duplicar las ganancias.

Para algunos, este cambio por sí solo es la razón por la que no se suscribieron al parche 9.2 en primer lugar. Pero ya sabemos lo emocionados que están algunos chicos en los foros. Incluso los creadores de contenido como Bellular no entienden cómo conectar a los legendarios dobles con los requisitos de reputación.

“Deje que la gente obtenga su segunda leyenda después de la misión introductoria. No es realmente una bonificación, es una función de parche”, escribió Bellolar en Twitter. Desde un área de relajación, que es opcional, se extrae directamente la nueva área del parche 9.2.

Parche 9.2 de WoW: Zereth Mortis en la vista previa del video

lo tomas a la ligera

Después de que los desarrolladores declararan “te escuchamos y cambiaremos las cosas”, rápidamente caí en el viejo dilema. Además de los requisitos de reputación para una función clave en Shadowlands Desbloquea el bloqueo de vuelo por segunda vez por primera vez en una expansión. El tiempo en su mejor momento se esconde detrás de él también: Dos de las cuatro clases principales en consolas para Ciphers of the First Duran 6 días y 18 horas cada uno. El tiempo de investigación para otros proyectos de investigación también puede aumentar.

Pero bueno, si pones todo en perspectiva, ya no se ve tan mal. Porque completar dos o tres meses de tareas agotadoras para obtener las funciones principales no suena tan mal si consideras que vamos a parchear WoW 10.0. (Compra ahora 14,99 € ) Quédese en Zereth Mortis por otros 18 meses. Al menos eso es lo que escribió el influencer de WoW Slootbag con muchas burlas en Twitter.

¿Qué opinas de los requisitos de reputación para la doble leyenda y el incumplimiento de la promesa de Blizzard? Esperamos tu opinión en los comentarios.

Wow: después de solo un parche, Blizzard “olvidó” sus buenas intenciones Galería de fotos ‘WoW’: después de solo una corrección, Blizzard olvidó sus ‘buenas intenciones’

