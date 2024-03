Nintendo Switch: acuerdo de $1 millón en disputa legal sobre el emulador Yuzu

El emulador Switch Yuzu, entre otras cosas, provocó que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fuera pirateado más de un millón de veces, motivo por el cual Nintendo presentó una demanda. Ahora parece que ya hay un acuerdo millonario en el proceso.

El emulador Switch Yuzu se lanzó originalmente en 2018, unos meses después del lanzamiento del propio Nintendo Switch, y el software hizo posible jugar juegos de Switch en PC o teléfonos inteligentes, incluido el éxito de taquilla The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo inició recientemente una disputa legal contra los creadores de Yuzu debido a que solo Tears of the Kingdom fue pirateado más de un millón de veces usando Yuzu, sin mencionar otros títulos de Switch y el daño resultante. Lo que inicialmente parecía un proceso legal prolongado y que requería mucho tiempo, ahora resultó ser una solución rápida.

Se dice que la demanda contra los creadores de Yuzu ya se resolvió cuando llegaron a un acuerdo con Nintendo. Esto prevé 2,4 millones de dólares en daños a Nintendo, así como una orden judicial permanente, haciendo que el emulador Yuzu sea cosa del pasado. Queda estrictamente prohibida la distribución adicional del Emulador, así como el marketing o las menciones a través de las redes sociales. También se debe renunciar al nombre de dominio.

Nintendo y los creadores de Yuzu para Tropic Haze presentaron documentos de conciliación ante el tribunal después de que Nintendo denunciara la infracción de derechos de autor, la elusión de las protecciones de Switch y la venta de dichas tecnologías de elusión. Para que el acuerdo alcanzado ahora resuelva definitivamente el proceso aún es necesaria la aprobación del juez.

De esta manera, los japoneses están enfatizando su reputación de tomar medidas enérgicas contra la infracción de sus derechos de propiedad intelectual. En el pasado ya se han llevado a cabo varias acciones a este respecto, incluso contra sitios de piratería como RomUnivers, al que también se le condenó a pagar una indemnización de más de 2 millones de dólares. El hacker de Switch, Gary Bowser, ha sido fichado por vender hacks de Switch. Su sentencia ya ha expirado, pero todavía le debe a Nintendo 10 millones de dólares en compensación.