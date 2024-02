Decisión inicial del ESC: ensayos para el gran espectáculo

A partir de: 14 de febrero de 2024 a las 23:05 Ryk, Galant, Isaac, Leona, Florian, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine y Marie Reim: hoy por primera vez los nueve grupos preliminares ensayaron su actuación en la final preliminar del ESC “The German Finale” completamente disfrazados.

Por Marcel Stuber

¡Las luces están encendidas en Berlín-Adlershof! La decisión inicial del Consejo Económico y Social alemán se tomará aquí el viernes. Y por supuesto habrá muchos ensayos antes del gran show en vivo. Cada acto se representa de tres a cuatro veces en este día y uno tiene la oportunidad de experimentar diferentes formas de su ejecución. Hemos seguido durante todo el día a nuestros nueve candidatos del ESC y hemos revelado aquí cómo quieren presentarse en Alemania.

Todos los faros en Rick.

Rick es el último en acceder a la fase preliminar alemana en este día de entrenamiento. Durante su historia “Oh Boy”, la luz inicialmente solo ilumina parte de su rostro. En la primera pasada, la luz se resalta sobre sus ojos, luego hay un haz diagonal sobre su cabeza. Pero luego ves a Rick en su totalidad. Está vestido enteramente de negro y está descalzo sobre una plataforma de unos 30 cm de altura. En la primera parte de la canción puedes ver ondas sonoras en la pared de LED detrás de él, y luego aparece un remolino de colores en la pared detrás de Ryk. Varios focos alrededor del escenario respaldan su canción tan personal y se iluminan durante los momentos destacados del tema.

Leona dice sí al ESC

A lo largo de toda la canción, Leona va acompañada de una Steadicam, destacando la fragilidad del poema. Se supone que “Undream You” está capturado. En la primera mitad de la canción la cámara está muy cerca de ella y de su rostro. Aquí la producción depende enteramente de la intimidad. En la segunda mitad de la canción, se ve a Leona principalmente en el centro del escenario desde la distancia; sin embargo, en el ensayo final, la cámara permanece cerca de ella. La pared LED muestra una toma del rostro de Leona en diferentes tonos. La cantante luce un vestido blanco que llega hasta las caderas y recuerda a un vestido de novia. Leona incluso lleva un velo en la cabeza, que siempre está iluminada por una luz cálida.

NinetyNine muestra mucho amor.

Con su alegre canción popular “Love On A Budget” abre el viernes la ronda preliminar del concurso NinetyNine de Alemania. El candidato más alto de la final alemana (1,99 metros) participa en una actuación clásica de banda: acompañado por otros tres miembros de la banda que tocan la guitarra, el bajo y la batería. Viste una camisa blanca con pantalones de cuero. La canción, que en su versión original sólo dura unos 2:20 minutos, fue ligeramente ampliada para el programa de televisión, por ejemplo con un solo de guitarra de NinetyNine. Al fondo se ven rascacielos y también algunas fotos de amor que los fans de ESC lograron enviar con antelación.

Al otro lado de la ciudad con Isaac

Se trata de correr con Isaac. Su canción se llama “Always On The Run”, ¡pero por supuesto no se puede correr en el escenario! Primero, Isaac se encuentra en medio de dos pantallas semitransparentes, llamadas pantallas de muselina, sobre las cuales un proyector proyecta colores y formas. Al fondo se puede ver la silueta de una gran ciudad en colores fuertes, principalmente verde, azul y rosa. Isaac permanece en el centro del escenario, moviéndose y girando ligeramente durante la canción para que la cámara también pueda capturar a la audiencia detrás de él. En la segunda y tercera ronda de entrenamiento, estas pantallas faltaban y los contornos de la ciudad sólo se podían ver en la pared LED.

Florian se encuentra en la luz

Sólo hace seis días supo que participaría en la ronda preliminar alemana. Florián, el ganador “¡Quiero ir a ESC!” Agregar “Scars” se basa en expresiones faciales y gestos y apenas se mueve en el escenario. El fondo del escenario es negro y amarillo pálido, aunque en la imagen de televisión a veces aparece de un blanco brillante y le da a la actuación un toque tranquilo y elegante. Florian viste un traje oscuro con aplicaciones brillantes en una pernera del pantalón y en una manga.

Enciende la televisión con valentía

Mona y Paul del Duo Galant hacen una aparición especial. La cámara está grabando su canción. El “gato” siempre es desconocido. A veces sutilmente, a veces acercándose, en cada caso simplemente diferente de las convenciones televisivas habituales. Como si eso no fuera suficiente, hay cuatro perspectivas diferentes de lo que sucede en pantalla dividida. Gallant también subió al escenario un total de 30 televisores de tubo, todos ellos que recuerdan los inicios de la televisión musical. A menudo se pueden ver ojos de gato brillando en las pantallas y humo ondeando detrás de las pantallas. El área de LED en el fondo solo se usa durante el puente e incluso entonces aparecen los ojos de gato. La cantante Mona se mueve como un gato en la canción y muestra sus garras en el estribillo. ¡maullar!

Mary Reem baja las escaleras.

¡Así debería ser Schlager! Mary Rem comienza su canción. Naive está retroiluminada en una extensa escalera y lleva un vestido rojo brillante. El fondo del escenario recuerda a las luces de discoteca y está formado por láseres rojos y bloques azules brillantes. Mary Reem nunca permanece sola en el escenario por mucho tiempo. A ellos se unen cuatro bailarines vestidos con camisetas negras sin mangas; a partir del segundo verso, el cantante se acerca a ellos y baja las escaleras. En la pared de LED, las siluetas de varios bailarines bailan junto con su coreografía, con un ligero desplazamiento. Para los ensayos finales, las escaleras de desfile se construirán un poco más adelante. Y no sólo eso: de repente los bailarines de Mary también estaban sin camiseta. Pero la decisión inicial no comienza hasta después de las 22:00 horas.

Los jardines colgantes de Monet

Boudin Monet comienza su canción “Tears Like Rain” está ambientada en una densa estructura bordeada de árboles que cuelga del techo del estudio. En el primer verso, la cámara busca a Bowden en el bosque, hacia el primer coro las coronas de hojas se retiran y vemos al cantante en su totalidad por primera vez. Boudin Monet lleva un vestido semitransparente y recibe un impulso visual poco antes del segundo coro. Cuatro cantantes de fondo entran al escenario y las cartas desaparecen de la vista. Iluminado en oro, recuerda a la lámpara de araña que cuelga sobre Boudin y sus cantantes. Al fondo, en la pared LED, se pueden ver charcos de oro, mientras una lluvia de fuego cae desde el techo del estudio al final.

Max Mutski: rojo, negro y fuerte

hice un comienzo Max Mutski. El rojo es el color de esta actuación. El escenario es rojo y negro de principio a fin. El propio Max viste una camisa negra, pantalones negros, zapatos blancos y un sombrero. En la superficie LED se puede ver su silueta, que se ve interrumpida repetidamente por efectos que recuerdan a perturbaciones de la imagen. Durante el coro De vez en cuando aparecen líneas individuales de texto y las palabras que canta “Forever Strong”. Max Mutski permanece en el mismo lugar durante toda la canción, pero esto le trajo suerte. Terminó octavo en Estambul en 2004 sin mucha acción. Al final de la canción, unas chispas de espectáculo se elevan en el aire.