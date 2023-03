Decisión preliminar del ESC: la niñera de Silbereisen se ha ido repentinamente: los espectadores expresan sus dudas

deArmin Linder Cerca

Putzbltz! Durante la decisión preliminar del ECOSOC, hubo una pérdida sorprendente en el diván de los expertos: ¿dónde se sienta Florian Silberisen como la próxima Ilse DeLange?

Colonia – La canción alemana en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 será ruidosa el 13 de mayo: el glam rock de Lord Of The Lost de Hamburgo prevaleció en la ronda preliminar, también contra otros favoritos como Ballermann-Bollerer Ikke Hipgold. La final alemana fue moderada por Barbara Schönberger, icono ESC. Y no estaba sola en su sofá.

ESC Decisión inicial: Ilse DeLange desapareció repentinamente del sofá. ¿Adónde fue la niñera de Silbereisen?

El colorido trío se sentó junto al hombre de 48 años y contribuyó con análisis: primero, los artistas exitosos Florian Silberisen. Segunda cantante Ilse DeLange, segunda ESC de 2014 con The Common Linnets of the Netherlands y también conocida por los televidentes de “Let’s Dance” y “Deutschland sucht den Superstar”. El ave del paraíso, Riccardo Simonetti, se sentó a su lado con un magnífico vestido.

Pero bueno, después de cinco de ocho aportes, el cuarteto se encogió de repente. Cuando Schöneberger anunció al cantautor Will Church, DeLange todavía estaba sentado en el sofá. Después de su aparición, solo quedaban tres, y Simonetti se retiró a su lugar junto a Silbereisen. ¿Dónde está el próximo asiento de Florian Silberisen?

Solo quedan tres: tras la actuación de Will Church, Ilse DeLange ha desaparecido. © ARD captura de pantalla

Decisión inicial de ESC: la desaparición de Ilse DeLange deja a los espectadores rascándose la cabeza

Muchos fans de ESC se han hecho esta pregunta en Twitter. “¿Adónde ha ido ya Ilse DeLange?” , preguntó de inmediato. Y debido a que el Festival de la Canción de Eurovisión tiende a ser un poco más temperamental, muchos se apresuraron a especular: ¿La mujer holandesa tenía que hacer algo urgente, verdad? ¿Y tardó un poco más? “Els ha estado en un descanso para ir al baño durante demasiado tiempo”, escribió un usuario.

Pero otras dudas prevalecieron más, a saber, si el hombre de 45 años podría aguantar más en la ronda preliminar de ESC. “¿Ilse DeLange ya se escapó? ¡¡¿No es tan malo ahora?!!” Otros dijeron: “¿Ilse DeLange está cansada?” y “¿Se rindió Elsie DeLange?”

Muchos usuarios vieron un enlace a la aparición indiscutible de Shave Ikke Hipgold: “Ilse DeLange se escapó del estudio durante la actuación de Ikke” y “Desapareció después de Ikke, en serio, no la culpo, yo también me habría enojado”. NDR permite esa basura en el escenario, no del todo bien, porque DeLange había hecho la canción Exit antes que Ikke Hipgold.

Otro usuario también sospechó que Ilse DeLange podría haberse escapado, pero por una razón diferente: “¿Puede Ilse DeLange aguantar más los coqueteos de Florian y Barbara? ¿O dónde está ella?”.

Ilse DeLange reapareció más tarde, en el escenario con The BossHoss. © Rolf Finnbrand / dpa

Decisión inicial de ESC: es posible que Ilse DeLange solo se estuviera preparando para su actuación

Uno tenía una razón pragmática lista: “Un movimiento inteligente de Ilse de Lange para socializar temprano desde el Celebrity Couch en preparación para su actuación. Ahórrese sus molestas conversaciones con la Sra. Schönberger”. ¡Porque más de media hora después de su despedida secreta, Ilse DeLange reapareció en el escenario! Para interpretar una canción con The BossHoss antes de la etapa de votación. “La mujer que estaba sentada en el sofá con nosotros ahora está en el escenario”, declaró Schöneberger, “con un vestido precioso, con nuestro vaquero favorito”. Ilse DeLange necesitó tiempo para acostumbrarse a ella para terminar el espectáculo. ¿Sabías que ¿Un alemán representa a Australia en ESC 2023? (flexible)