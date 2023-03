¡Estoy cansada de coqueteos falsos en Internet!

Del equipo editorial de BZ

El reportero erótico Jack Horner ha vuelto a su vida de soltero… En busca de una aventura, recientemente se inscribió en el portal de citas ‘Tinder’ y se fue de nuevo poco después. Lea por qué en su nueva columna.

El año comenzó prometedor. Yo, la reportera de sexo, encontré una mujer con la que soñaba con una especie de infinito después de meses de una vida depravada con muchas aventuras y sintiéndome muy agotada. Nos conocimos en mi supermercado. Pero este sueño terminó abruptamente. Por qué debería permanecer no se dice en este punto. Hablaré de eso más tarde, cuando las heridas hayan sanado, aunque suene cursi…

Después de días, tardes y especialmente noches ociosas, había que hacer algo. Así que me inscribí en el sitio de citas Tinder. Varios amigos tuvieron buenas experiencias allí. A pesar de no encontrar una relación duradera (obviamente, tampoco se trata de eso), han conocido al menos a algunas mujeres sexys en línea para aventuras de una noche o incluso aventuras más largas. Y esto es exactamente lo que estaba buscando después de mi drama de amor.

Para abreviar: me di de baja de este portal después de solo un mes. ¿Por qué? Porque he tenido muchas llamadas coincidencias, es decir, interés mutuo entre un hombre y una mujer, pero al final solo hubo una reunión muy decepcionante. No fue sorprendente que una descripción más detallada no tuviera sentido aquí.

Una y otra vez, las mujeres (y los hombres) atractivos volvieron a hacer clic en mí. Pero los chats, y soy muy elocuente y cualquier cosa menos mensajes de texto torpes, quedaron sin respuesta, pero los partidos se cancelaron nuevamente. anormal.

Al menos un breve intercambio sería normal si alguien ya estaba sentado en el otro extremo de Internet e interesado en coquetear y más… ¿Eran esos perfiles falsos al final? ¡no está claro!

Por otro lado, me resultó en otros casos. Aquí, por ejemplo: me gustó mucho una mujer joven, es originaria de Asia, como escribiste. Llevamos un tiempo escribiendo. Presumiblemente, ahora vive en Berlín. Pero antes de que nos encontremos, primero tengo que llamarla, a un número afuera. La trampa de los costos, como descubrí al buscar en línea. Bloqueé el perfil y lo informé a Tinder.

Durante los siguientes días, mientras buscaba nuevos perfiles, seguí mirando las fotos de esta belleza asiática. Siempre con otro nombre y con otra edad y ubicación.

Finalmente descubrí por accidente que las fotos aparentemente muestran a una modelo asiática. Parece que alguien descargó las imágenes y ahora pretendía ser esta mujer. Que estafa más desagradable.

Ese fue el último golpe para mí. Puede haber muchas mujeres y hombres reales en este portal y están buscando una conexión real. Pero no tengo suficiente tiempo para filtrar la verdad y engañarnos el uno al otro.

Luego de vuelta a la vida real. Este es mi plan para los próximos días y especialmente para las noches. Informaré sobre esto aquí pronto.