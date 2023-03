Preselección ESC “Nuestra Canción por el Liverpool” sin Frida Gold

Estado: 04/03/2023 01:46 La banda de Frida Gold no puede participar en las preliminares del ESC alemán “Nuestra canción para Liverpool” porque la cantante Alina Süggeler está enferma. Ocho actos ahora compiten entre sí en el programa.

Originalmente, la banda se titulaba “Todas las mujeres que hay en mí están cansadas” solicitó un billete ESC alemán. Los votos anteriores por Frida Gold no se contaron en la votación en línea.

Se describe el reposo absoluto en cama

“En el segundo día de los ensayos, ya era claro para todos los participantes que Alena Sogler estaba muy enferma y tenía fiebre. Y tuvo que ser reducida a dos rondas, en las que solo cantó esporádicamente. Al día siguiente, lamentablemente. , fue así Además de fiebre, escalofríos y dolor de garganta severo, perdió completamente la voz.Una visita inmediata al médico significó que tuvo que cancelarla por una semana de enfermedad y le recetó reposo absoluto.

Ninguna medida médica a corto plazo dio como resultado una mejora aguda que permitiera el rendimiento. Después de semanas de trabajo y preparación, esto fue una gran sorpresa y decepción para Alina y todos los involucrados.

Fue idea y deseo de Frida Gold presentar el mensaje de la canción “Alle Frauen In Mir Sind Müde” a una gran audiencia, porque era algo importante para ellos.

La posibilidad de que cante en Liverpool como aporte alemán también fue una gran motivación. Frida Gold quisiera agradecer a todos los que participaron, a NDR y, por supuesto, a sus fans”.

frida oro

andres niñaY Líder del equipo ARD para ESC en la NDR: “Lamentamos profundamente que Frida Gold no estuviera en la competencia. Su canción fue única en el espectáculo con su color musical y acerca un tema de relevancia internacional. Deseamos a Alina Süggeler que se recupere pronto ¡de nuevo!”

Frida Gold ya se saltó el segundo ensayo

El miércoles, la banda actuó en el escenario en su primer ensayo, pero la presentadora Alina Sugiler escapó con su voz. La banda se saltó el segundo ensayo el jueves, al igual que el ensayo de la tarde, en base al cual los jurados internacionales otorgaron sus puntos. Se les mostró una grabación de los ensayos del miércoles, que se había informado a los jueces.

Falta el número inicial 08 y la grabación ha cambiado ligeramente

El hecho de que solo comiencen ocho actos en lugar de nueve cambia la forma en que se otorgan los puntos en una votación. Los ocho jurados de países ahora otorgan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos por títulos. En comparación con el esquema de puntos ESC habitual, no solo faltan 7 puntos, sino que ahora también faltan 5 puntos. El jurado otorga ahora un total de 368 puntos a los actos. El mismo número de puntos se sumará posteriormente mediante votación remota y online. El número inicial de Frida Gold no se restablecerá. Lord Of The Lost conserva el número previsto 09.

