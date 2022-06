‘Define el resto de la vida’: Ozzy Osbourne se enfrenta a una cirugía mayor

La salud de Ozzy Osbourne ha sido bastante sólida durante algún tiempo. Ahora también tiene que someterse a una cirugía, posiblemente debido a un accidente de quad no antes de hace 20 años. Su esposa, Sharon, dijo que era una operación peligrosa.

Una vez más, la salud de Ozzy Osbourne es motivo de preocupación. Su esposa y manager, Sharon Osbourne, dijo en el programa de televisión británico “Talk” que el hombre de 73 años tendría “una operación muy importante” el lunes.

El hombre de 69 años dijo que la operación “realmente definiría el resto de su vida” y enfatizó que claramente no era más que una operación de rutina. Ella lo tiene claro: “Tengo que estar ahí”. Entonces, durante el fin de semana, volará desde Gran Bretaña hasta él en Los Ángeles. Sharon Osbourne ha dejado abierto cuál es exactamente el procedimiento médico.

Sin embargo, el propio ex cantante de Black Sabbath ya se había pronunciado en mayo en una entrevista con la revista “Classic Rock” sobre su accidente de quad en 2003. Desde entonces no ha podido caminar correctamente. “Solo estoy esperando otra cirugía en mi cuello. (…) Tengo fisioterapia todas las mañanas. Estoy un poco mejor, pero no tanto como quisiera”, dijo la cantante.

Otra hija de Jack

Las consecuencias del accidente no fueron el único problema de salud al que se enfrentó Ozzy Osbourne. A principios de enero de 2020, se anunció que padecía la enfermedad de Parkinson. También se contagió en abril de este año con el virus Corona. “Estoy realmente preocupada por Ozzy en este momento”, dijo Sharon Osbourne, pero la enfermedad de covid-19 de su esposo parece haber sido leve.

Afortunadamente, también hay buenas noticias para Sharon Osbourne. Ella reveló en The Talk que su hijo Jack Osborne “tendrá una hija en unas tres semanas”. Es el cuarto hijo a la edad de 36 años. Por otro lado, la hija Kelly Osbourne está esperando hijos por primera vez. La mujer de 37 años anunció su embarazo en mayo.

Luego hay una fecha muy especial que Sharon y Ozzy Osbourne celebraron el 1 de julio: su 40 aniversario de boda. Están casados ​​desde 1982 y tienen tres hijos.