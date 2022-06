“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” lanzado el 28 de julio de 2022 en Blu-ray y Ultra HD Blu-ray Steelbook – Actualización

La semana pasada, se anunció una adaptación del cómic de Marvel. “Doctor Strange en el multiverso de la locura” (Gran Bretaña, Islandia, Italia, Canadá, Noruega, EE. UU. 2022) celebrará el estreno del cine en casa exclusivamente en el proveedor de transmisión Disney+. La película de acción, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, estará disponible digitalmente a partir del 22 de junio de 2022. Ahora también está claro cuándo tendrá lugar la evaluación física. Walt Disney Studios Home Entertainment lanzará el segundo sencillo, Doctor Strange, el 28 de julio de 2022 blu-ray Y el Ultra HD Blu-ray evaluación. La versión 4K aparece como de costumbre como una primera edición limitada libro de acero. A la misma hora el 28.07. cuadrado con doctor extraño (China, Reino Unido, EE. UU. 2016) en alta definición en Blu-ray Disc como juego de 2 discos. El comandante estadounidense debería proporcionar los detalles finales pronto. Espere audio alemán Dolby Digital Plus 7.1 y varios extras. Por otro lado, ya se ha confirmado el audio en inglés en 4K UHD en Dolby Atmos y en Blu-ray en DTS-HD Master Audio 7.1.







Contenido: El joven América Chávez (X. Gómez) tiene la capacidad de abrir portales entre el multiverso y, a través de este don, se convierte en el objetivo de Satan Gargantos. En el último segundo, el multiverso encarnó al Dr. Strange, Defender Strange (B. Cumberbatch), los lleva a un lugar seguro, solo para ser asesinado por el propio Gargantos poco después. América escapa al mundo del mago d. Strange (B. Cumberbatch), quien, junto con Wong (B. Wong), se convierte en el nuevo protector de la niña. El trío espera obtener más ayuda de la poderosa bruja Wanda Maximov (E. Olsen), quien ha obtenido nuevos poderes en su cabaña en Sokovia con la ayuda del libro Darkhold. Sin embargo, el alma de Wanda, cuyo único objetivo es encontrar a su familia perdida nuevamente y usar a Satanás para usurpar las fuerzas de América, es corrompida por las fuerzas oscuras del libro. Strange y América escapan por poco a otro mundo. Aunque pudieron obtener nuevos aliados allí, como Christine Palmer (R McAdams) y Mordo (C Ejiofor), Wanda también pudo rastrearlos allí y convertir a sus amigos en enemigos a través de la manipulación. En un esfuerzo por sobrevivir y evitar que Scarlett Witch destruya la realidad misma, la única opción es escapar a través de los universos. Pero, ¿cuáles son los peligros que acechan allí? Por cierto, nuestros vecinos de Suiza lanzarán el producto al mercado el 5 de julio de 2022, tres semanas antes que Alemania. Estos serán productos de compra alemanes con el logo FSK. Para aquellos que están impacientes, la importación no es un problema. (s)

Modernización:El anuncio oficial provino de Walt Disney Studios Home Entertainment. El Pioneer de EE. UU. luego proporcionó características técnicas, detalles del equipo y 28.07. Confirmado como fecha de inicio de compra en Alemania. Como era de esperar, hay audio en alemán en Dolby Digital Plus 7.1, audio en inglés en Blu-ray en DTS-HD MA 7.1 y en Ultra HD Blu-ray en Dolby Atmos. El paquete de bonificación consistirá en escenas adicionales, filmación de incidentes desafortunados, comentarios de audio y tres especiales “Cómo se hizo el multiverso”, “Un camino a la locura” y “Presentación de América Chávez”. Además, ya está hecho. Producto de seguimiento 4K en Keep Case Anunciado. Puede ser lanzado en un momento posterior.



Lanzado el 28 de julio de 2022 en Blu-ray Disc:





Disponible en las tiendas un poco más tarde (después de que el 4K Steelbook salga a la venta):





Productos internacionales de un vistazo (elección):