Sylvie Mays sobre las intervenciones estéticas: “Reviso regularmente lo que necesito mejorar” | regional

La belleza es su trabajo.

Como presentadora y modelo, Sylvie Mays (“Love Island”) siempre tiene que verse perfecta y tener estilo. ¿Hay una mano amiga a los 44 años?

Bild revela a la hermosa mujer de Hamburgo el secreto de su rostro.

Selfie On Build: “La belleza no es un monstruo si la definimos en su diversidad y como una expresión individual. La belleza no tiene edad ni mirada definida. Para mí personalmente, la belleza significa sentirse contenta, irradiar confianza en sí misma. Entonces me siento bella también. Ahora tengo 44 años. Me encanta mi edad y no tengo miedo de envejecer”.

¿Cómo ayuda?

Silvia admite: “Utilizo rellenos de ácido hialurónico en la cara. En los pómulos, los labios y la línea de la mandíbula (mentón y línea de la mandíbula). Quiero lucir naturalmente hermosa y lograr un resultado natural. Las mujeres deben vivir la vida con confianza. Una o dos veces al año, miro para ver lo que todavía tengo que mejorar. “Yo también estoy envejeciendo, parece que no lo había hecho hace 3 o 4 años”.

Sylvie Mays en conversación con el reportero de BILD Stefan Schneider Foto: Martin Brinkman

¿Desde cuándo vas a un cirujano plástico?

Autofoto: “Probé por primera vez los rellenos labiales a los 30 años. Es mi propia decisión. También creo que está bien que alguien diga que no quiero hacer nada. La libertad siempre es aceptación y tolerancia. Creo que incluso si hago algo cosas, envejeceré. “Con seguridad. No he hecho prácticamente nada todavía, pero nunca se puede decir. Es increíble lo que es posible hoy. Todos deberían encontrar su camino allí”.

¿Y cómo ves el mundo de Instagram donde hay tanta trampa?

Autofoto: “Solíamos obtener estas excelentes imágenes solo en ‘Vogue’ o ‘Elle’. Hoy en día, las personas como usted y yo podemos mostrarnos el mundo de sus sueños. Instagram es una herramienta comercial importante. Pero muchas cosas no coinciden con realidad Los padres también tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos “.

Ahora Sylvie se va de vacaciones de verano con su hijo Damien (15) a St Tropez. Sylvie se ríe: “Pero también trabajo. Sin trabajo no puedo…”