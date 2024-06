¿Demasiado íntimo? ¡Loredana y Karim Adeyemi están en el baño!

Loredana y Karim Adeyemi Instagram/Loredana

Karim Adeyemi (22 años) actualmente puede recuperarse ya que el futbolista no está en casa en la Eurocopa. En cambio, disfruta de su tiempo libre con su novia, Loredana (28). Pero las últimas fotos de vacaciones de la pareja. Instagram Hoy en día no se trata sólo de generar comentarios positivos. En una de las tomas, el jugador del Dortmund se cepilla los dientes y se hace un selfie. Mientras tanto, el rapero se sienta detrás de él, en el baño. Un usuario se mostró particularmente molesto por la foto y comentó: “¿Por qué tuviste que tomarle una foto y, sobre todo, por qué tuviste que publicarla?”.

Loredana y Karim Adeyemi en septiembre de 2023 Instagram/Loredana

Sin embargo, algunos fanáticos también encuentran adorable la pose y la nombran generoso Loredana tiene “doble objetivo”. “Cualquiera que se queje de la foto o no ha tenido una relación real o simplemente está celoso”.Un seguidor la apoya. Incluso sin la foto del baño, la traductora de “Sunglasses” tiene que lidiar con comentarios de odio en su cuenta personal de redes sociales. Desde su separación de Música Los seguidores de la rapera le dejan desagradables mensajes. Las últimas fotos de pareja también se ven afectadas por esto. Por ejemplo, alguien la acusa de decir: “Si no fuera por Muzik, no me habría hecho famosa”.

Música en julio de 2023 Instagram/Música

El cantante de “La guerra de las rosas” estuvo al tanto del revuelo que genera la relación de Loredana generoso El verano pasado todavía ardía. Después de anunciar la relación, compartió en línea una foto en la que vestía una camiseta del club de fútbol Bayern Munich mientras estaba parado frente a una motocicleta. El músico, que vive en Kosovo, escribió: “A partir de hoy Baviera.” Para muchos aficionados, esto fue una señal clara de la estrella del Dortmund.

